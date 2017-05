Rogel convocó a la militancia: el domingo habrá almuerzo en Club Universitario

"La convocatoria es abierta", destacó Rogel.



"Esta tribuna está convocada para abordar los tema, Patria, radicalismo y Cambiemos. Creemos en la movilización popular, en el debate de ideas, no creemos que la política se resuelva solamente en un hacer de cosas; las cosas se resuelven en tanto y en cuento haya un debate de ideas. Hace mucho tiempo que venimos levantando esta tribuna", dijo el dirigente de Alternativa Radical a Elonce TV.



Al ser consultado sobre la realidad del país, Rogel aseguró: "Es un país que se está armando, aunque veo mucha ansiedad. Los argentinos somos un conjunto de inmigrantes, un crisol de razas, nos decían en la escuela; esto tiene cosas positivas y negativas. Todavía se mira y se añora vivir como en Europa; en los países europeos hay muchos años de construcción y Argentina tiene 200 años de Patria, y de esos años, tenemos 33 de continuidad democrática".



Para el dirigente radical, lo que falta en el país "es conformar una dirigencia política con un contenido nacional, que esté dispuesto a establecer políticas de Estado, más allá de los gobierno de turno. Los gobiernos deben ser una especie de `capas geológicas` que se van aumentando` de acuerdo al bienestar general de la gente". Al mismo tiempo agregó: "Tengo una mirada esperanzadora. Creo que la Argentina se va a realizar porque el elemento humano es dinámico, creativo".



Asimismo, Rogel consideró que "hay que ajustar algunas cuestiones de fondo que, en la medida en que no haya un pacto social, la Argentina no podrá hablar en serio de reconstruir una matriz energética para hacer un modelo productivo, necesitamos firmar un compromiso de modelo educativo para los tiempos venideros, vinculado al desarrollo tecnológico y científico, sentar a los gremios y discutir un seguro nacional de salud, definir el modelo de política financiera, es decir, la dirigencia política debe comprometerse a establecer políticas de Estado por 20 años y más". Elonce.com.