"De 10 adolescentes que comenten un delito, 8 tienen un problema de consumo"

Un violento hecho se registró ayer en barrio Belgrano de Paraná: un menor de 15 años mató de un balazo a su amigo de la misma edad, cuando jugaban con un arma cargada.El caso vuelve a poner sobre el tapete la problemática en relación a menores vinculados a hechos delictivos graves., y no solo marihuana o cocaína, sino que en el 90% de los casos se trata de", reveló ael programa que se emite por, el juez Penal de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto."Consumen Rivotril mezclado con cerveza o vino, lo que produce un coctel que al chico le genera una situación de agresividad. Incluso le ponen hasta ingeniosos nombres como elporque les da coraje para salir a robar", indicó el magistrado.Y en esa línea subrayó queRespecto del caso del menor que mató a su amigo, el juez argumentó quey en esa línea se preguntó: "Cómo en una casa, hay un arma de fuego al acceso de adolescentes, y cómo estas personas tienen acceso a este tipo de armas".Para ejemplificar el caso, Barbirotto trajo a colación un caso que le tocó mediar, por el cual, los menores involucrados se disputaban la custodia del mercado de la droga en el barrio. "Una mamá me decía que su hijo no era consciente de la peligrosidad de salir a la calle con un arma, e, rememoró.Para el magistrado, los menores "están en plena evolución de su etapa moral, intelectual, emocional. Y la compresión de este tipo de cuestiones es diferente".. "Llega un momento en que si bien, el padre no llega a contenerlo, también esa ausencia de contención durante muchísimo tiempo, hace que el chico llegue a esa situación", indicó el juez. "Incluso, cuando los menores son sometidos a proceso penal van solos a las audiencias de juicios, o acompañados de un referente legal. Se nota esa ausencia", subrayó.Sin embargo, el juez Penal de Niños y Adolescentes aseguró quesin contar a los menores de 16 que recién entraron en la estadística a partir de noviembre del año pasado".Para Barbirotto, la solución a la problemática viene de la mano de "cuestiones que tienen que ver con salud mental, antes que la represión o la punición". "Aumentar la pena es inútil y una locura", subrayó. "La intervención del proceso penal ante delitos leves le causa más daño o perjuicio al adolescente al estigmatizarlo tratarlo de delincuente", indicó.Y según recomendó, es necesario advertir "el abandono escolar y la falta de contención familiar, que llevan al chico a buscar en la droga algún tipo de refugio, incluso en el alcohol".Finalmente, instó aante cualquier tipo de hecho de vulneración de derechos de niños y adolescentes, para "no pegar el grito en el cielo cuando el hecho ya ocurrió".