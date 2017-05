Varisco bregó por "más unión" y para "terminar con los enfrentamientos"

Política Bordet instó a guiarse por el espíritu de patriotismo y abnegación para gobernar

La velada de gala

El intendente de Paraná Sergio Varisco, junto al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet encabezaron los actos conmemorativos de la Revolución de Mayo de 1810 que se celebra este 25 de Mayo.En la noche del 24, Varisco acudió a la velada de gala en el Teatro 3 de Febrero que contó con la actuación del reconocido músico Miguel Ángel Estrella. Por su parte este jueves 25 -suspendido el desfile cívico militar por las malas condiciones meteorológicas- acudió al izamiento de la bandera en el mástil ubicado en Plaza 1° de Mayo y luego se hizo presente en el solemne Tedeum, en la Catedral Metropolitana, con la habitual homilía del arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari.Como reflexión sobre el 207° aniversario de la Gesta histórica, el presidente municipal sostuvo que "el 25 de Mayo es el día más importante para la Patria, porque el grito dado aquel día de 1810 fue el inicio de todo, luego vinieron la Independencia territorial de España, la gesta sanmartiniana, más adelante la organización nacional, la revolución democrática del Yrigoyenismo. Pero el inicio fue aquel 25 de Mayo, al calor de la idea de la libertad que nos distinguen como argentinos".Refiriéndose a la homilía de monseñor Puiggari, Varisco dijo coincidir con las palabras del arzobispo. "Es bueno recordar esta fecha, siendo que la Revolución aún está inconclusa, porque faltan muchas cosas por hacer en la Patria y el obispo señaló varias de ellas, pero también se ha recorrido un largo camino y hoy tenemos una democracia plena", subrayó el intendente. "Como bien dijo, es necesario más unión, terminar con los enfrentamientos inútiles, con las crispaciones y poner obstáculos entre los argentinos. Hay cosas que nos separan, y esto es parte del debate, pero también hay muchas cosas que nos unen", indicó.Consultado sobre si consideraba que siendo un año electoral estas discusiones se profundizarán, Varisco sostuvo que "es un año de prueba, porque se ha venido trabajando en conjunto, en un clima de armonía y va a ser una prueba que la campaña electoral no signifique la ruptura de nada, simplemente emitir opinión".De los actos participaron además del Varisco y Bordet, el vicegobernador Adán Bahl, la viceintendenta de Paraná, Josefina Etienot; funcionarios provinciales y municipales, representantes de la Justicia, fuerzas de seguridad, autoridades religiosas y público en general.Luego, en Casa de Gobierno, el gobernador Bordet, encabezó los saludos protocolares, a los que también asistió Varisco.La velada en el Teatro 3 de Febrero contó con una figura de renombre como lo es el pianista Miguel Ángel Estrella, quien entre otros lauros ha sido embajador de Argentina ante la UNESCO durante muchos años, brindado recitales por la paz en Palestina e Israel, además de mostrar su arte en los mejores escenarios del mundo. La ceremonia comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino y la Marcha de Entre Ríos, para luego el asesor Cultural Itinerante, Roberto Romani, realizara desde el escenario una evocación histórica respecto a la trascendencia del 25 de Mayo y resaltara la figura de Estrella como artista.Antes de iniciar su concierto, Estrella dijo sentir "mucha emoción por este pueblo, de grandes amigos, pero también recuerdo amigos que no están y los llevo en el alma. Y conmemorar el 25 de Mayo en Paraná es algo fuerte, por esos amores que uno tiene en esta tierra. Les voy a ofrecer un recital que se llama 'Todas las músicas', que son experiencias de vida. Para mi tocar Bach, Brahms, Chopin es maravilloso, pero también las zambas de Atahualpa (Yupanqui) que es otro a quien recuerdo casi a diario, porque es de los maestros de la vida que tuve desde muy niño que frecuentemente estaba en mi casa en Tucumán. La idea de unir las músicas surgió de una manera muy impetuosa, en el año 80 cuando me liberaron y en París me esperaron todos los músicos del exilio argentino y nos pusimos a hacer música, tangos, milongas, chacareras, valsecitos criollos y tocábamos como animales, con esa aspereza que da el exilio. Estaba (Julio) Cortázar en esa reunión y en un momento tocábamos tan salvajemente, yo tenía las manos moradas y entonces les dije ´muchachos, paremos un poco´ les voy a tocar algo muy delicado, música de estas tierras (refiriéndose a Francia), 'Habanera' de Maurice Ravel, que tiene su ritmo en el origen del tango. Luego, los 20 músicos que estábamos ahí tocamos todos un tangazo del Río de la Plata, 'El Choclo', y ahí nació la idea de que las músicas no había que separarlas, entre la clásica, para las clases más favorecidas y el folclore, para los pobres", reflexionó.Allí luego inició un repertorio que fue disfrutado por un Teatro 3 de Febrero colmado, con la variedad musical que prometió y supo cumplir el gran Miguel Ángel Estrella.