UPCN espera "una propuesta acorde a la necesidad de los trabajadores"

De cara a la reunión con el gobierno provincial prevista para este martes a las 9 en la secretaria de Trabajo, desde UPCN adelantaron a través de un comunicado que el sindicato espera "una propuesta acorde a la necesidad de los trabajadores"."Todas las expectativas quedan puestas en la voluntad que tendrá el Gobierno este martes para llegar a un acuerdo, o no", indicaron desde el gremio.Según adelantaron el plenario decidió que "si en esa reunión el Gobierno no lleva una propuesta acorde a la necesidad de los trabajadores, la Comisión Directiva del Sindicato pondrá fecha a un paro y movilización".UPCN recordó además, las medidas de fuerza que llevó adelante a la espera de la convocatoria por parte del gobierno provincial, y en esa línea enumeraron la realización de asambleas programadas en las reparticiones provinciales, retención de servicio en distintos organismos, una movilización a Casa de Gobierno, una olla popular frente al Registro Civil. En el comunicado resaltaron además, los puntos que planteó UPCN en la mesa paritaria: recupero de la pérdida del salario de 2016, cláusula gatillo de acuerdo al índice inflacionario, regularización de las plantas y una nueva recategorización. Además, Allende planteó en el plenario la necesidad de hablar de un nuevo piso salarial ya que el 6% que se otorgó en marzo no impactó en los salarios mínimos porque fue absorbido por el cálculo que sostiene este piso. Es decir que, quienes cobraban $9.060 en diciembre de 2016, siguieron cobrando exactamente el mismo monto inclusive los primeros días de este mes.