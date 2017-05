Docentes universitarios piden una oferta salarial superadora antes de fin de mes

La titular de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), Patricia Riobó, participó del Plenario de secretarios generales de Conadu que resolvió exigir al Gobierno nacional la presentación de una propuesta salarial superadora antes de que finalice el mes de mayo.



El Plenario de Secretarios generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) se reunió el martes 23 de mayo en Buenos Aires. Allí analizaron la Marcha Federal Universitaria del 16 de mayo, la cual según estimaron "fue contundente y reunió a unas 35 mil personas".



En ese marco, se resolvió exigir al Gobierno nacional una propuesta salarial superadora para llevar a la mesa paritaria antes de fin de mes. Además, Conadu advirtió que de no cumplirse con los plazos, se definirán nuevas medidas de fuerza.



Riobó lamentó la falta de respuesta de parte del Gobierno, que "es sistemática". Señaló que el conflicto ya se extendió por tres meses y hubo siete reuniones paritarias pero el Ministerio de Educación, a cargo de Esteban Bullrich, no ofreció ninguna mejora. "Hasta ahora no hubo ninguna propuesta superadora", cuestionó en ese sentido y criticó que el Ministro nacional "en lugar de trabajar en búsqueda de soluciones, se aboque a tantear posibles candidaturas para octubre".



Por último, la sindicalista denunció la dilación del Gobierno en dar respuestas. "Mantener congelado el salario desde noviembre de 2016 es un claro intento del Gobierno nacional para desgastar a la docencia universitaria", reprochó.