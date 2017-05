Bordet destinará parte del crédito internacional a las juntas de gobierno

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Así lo afirmó durante el acto de apertura de sobres de la segunda etapa de la obra Plan Maestro de Agua Potable, optimización de la red de distribución y obras conexas de Concepción del Uruguay que tuvo lugar este martes en esa ciudad. También firmó el llamado a licitación para la Defensa Norte y la reparación de la Defensa Sur de esa ciudad. Es a partir de un pedido de legisladores de Cambiemos.



Además, estuvo en el Centro de Educación Física N° tres de Concepción del Uruguay para recorrer la pista sintética de atletismo pronta a finalizar. Tendrá la misma calidad técnico constructiva que una pista olímpica.



Junto al intendente José Lauritto, ministros y legisladores, el mandatario reforzó su compromiso de trabajo futuro con todos los municipios: "Fue aprobado el crédito para los municipios del 16 por ciento del bono que tomó la provincia y esto será una gran herramienta para equipamiento, para poder realizar obras de infraestructura", expresó.



En ese marco, también anunció: "Me comprometí, ante una propuesta de los senadores de Cambiemos, a que un tres por ciento de este crédito vaya destinado a equipamiento y obra pública para juntas de gobierno. Es la acción reparadora para que puedan desarrollarse las juntas de gobierno, hasta que se sancione la ley de comunas", dijo. Se trata de un total de 10,5 millones de dólares lo que corresponderá a las juntas de gobierno, de los 350 millones que tomó la provincia.



Bordet afirmó que en la provincia se viene trabajando "con mucha responsabilidad para el ordenamiento de las cuentas públicas. Lo hacemos con una administración austera, cuidando los recursos para lograr el equilibrio fiscal y presupuestario. Pero también ejecutamos plenamente el presupuesto que tenemos para obra pública porque hay que restringir lo que son gastos superfluos e innecesarios. Pero lo que no es gasto y es inversión es la obra pública y la calidad de vida de los vecinos, e incluir socialmente a muchos entrerrianos que están fuera del sistema. La justicia social tiene que garantizarla el Estado no los mercados".



"Con estos objetivos y estas metas la convocatoria es trabajar en conjunto, poner de cada uno lo mejor. Si hacemos lo que nos corresponde y cumplimos con las tareas para las que nos convocaron, no tengo dudas que tendremos juntas de gobierno más prósperas, municipios con más desarrollo, una provincia como la que aspiramos y una nación argentina como nos merecemos todos", destacó Bordet.



Por otra parte, señaló que "es motivo de mucha alegría y emoción poder estar aquí en la apertura de los sobres de esta obra", que es financiada por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Regional, a través del Ministerio de Interior, con un crédito que adquirió la provincia.



Al respecto, precisó que se trata de "un paquete de obras de saneamiento que también incluye la planta de agua de La Paz en un futuro; y una obra de tratamiento de efluentes en Federal, con la cual se llegaría prácticamente al 100 por ciento de cobertura de la población".



En materia de agua potable, hizo notar que "además estamos trabajando con la nueva planta potabilizadora de Concordia, que está para adjudicarse en estos días; tenemos obras en marcha en plantas de Valle María, Villa Urquiza y Hernandarias; y estamos también iniciando la obra en la planta potabilizadora de la ciudad de Colón".



Por otra parte, comentó que está previsto licitar próximamente un plan maestro en Paraná, para llevar agua potable dulce del río a Colonia Avellaneda, Oro Verde y San Benito. "Estamos trabajando en mejorar la calidad de vida a los entrerrianos y estas son obras que no se ven, pero que tienen un impacto decisivo en el día a día de la gente. Podemos prescindir de muchas cosas, pero no del agua potable que es el principal alimento que consumimos los seres humanos", subrayó el mandatario.



Defensas contra inundaciones



Respecto a Concepción del Uruguay, mencionó que "pudimos cumplir con el compromiso de licitar la Defensa Norte y la reparación de la Defensa Sur, y el día 21 de junio se estarán abriendo los sobres de esta obra.



Esto resulta fruto del esfuerzo en común que venimos llevando con el gobierno nacional, porque tuvimos una emergencia muy grave cuando iniciamos la gestión con las crecidas del río y estas son obras estructurales, que tienen a proteger a cientos de vecinos".



"Estábamos hablando con el intendente de la amenaza que siempre trae el río, justamente ahora estamos mirando el cielo para que no llueva porque si llueve más de lo previsto tendríamos que tener evacuados. Esta obra, justamente tiende a solucionar estructuralmente los problemas y Concepción del Uruguay no es un caso aislado, está también en ejecución la defensa de Concordia y, próximamente, estaremos terminando el proyecto ejecutivo de una gran obra que es la de Villa Paranacito, la ciudad que más sufrió las inundaciones y que quedó cercada por el río Uruguay y la crecida del Paraná", enumeró el mandatario.



El gobernador dijo que hay "mucho trabajo por delante y nos sentimos con todas las energías y la plena capacidad porque vemos que hay un trabajo armónico que podemos realizar".



Agradecimiento



El intendente Lauritto dijo que "este es un paso trascendente. Yo quiero ser agradecido porque hoy vamos a dar un paso importante que tiene que ver con la posibilidad de que muchos vecinos de la ciudad tengan mayor presión de agua y que el servicio sea una concreta realidad".



"Este, junto con la defensa costera norte, son los compromisos de esta gestión", afirmó Lauritto y agradeció al gobernador la visita.



En el acto, estuvieron presentes, además, el ministro de Economía, Hugo Ballay; el ministro de Producción, Carlos Schepens; el ministro de Planeamiento, Luis Benedetto; el senador provincial René Bonatto; el diputado provincial Silvio Valenzuela; el consejero coordinador ejecutivo del Fondo Fiduciario Federal, Oscar Llanos; presidentes municipales y de juntas de gobierno de localidades vecinas; y demás funcionarios.



Aportes y firmas



En la ocasión también se entregaron aportes por 7,2 millones de pesos al municipio de Concepción del Uruguay; a juntas de gobierno, a clubes y cooperadoras de escuelas del departamento, entre otras entidades.



También se firmó el convenio de cesión de un inmueble de la provincia al municipio para el camino costero y la isla del puerto.



Además, en el acto se firmó el contrato con el municipio de Colón para iniciar la obra de optimización y de provisión de agua potable en esa ciudad por 17,6 millones de pesos.



Y Bordet firmó el decreto que autoriza el llamado a licitación para la construcción de la obra de defensa norte y reparación defensa sur por 224.3 millones de pesos de La Histórica. Las ofertas se abrirán el 21 de junio.



La obra



Este martes se abrieron los sobres con las ofertas para la segunda etapa del plan maestro de agua potable de Concepción del Uruguay, optimización de la red de distribución y obras conexas, cisterna Nº 2 e impulsión, cisterna y tanque Nº 3.



El Plan Maestro de Agua en Concepción del Uruguay ya culminó la primera etapa y se gestionó financiamiento para la finalización. Esta segunda etapa prevé la optimización de la red de distribución y obras conexas, es decir, refuerzos y válvulas de la red de distribución, la construcción de las cisternas N° 2 y Nº 3 con sus respectivas estaciones de bombeo, adecuando las cañerías y válvulas existentes y reemplazando por nuevas las necesarias, y de la cisterna.



La obra comprende además el reacondicionamiento de la instalación eléctrica del tanque elevado existente, la construcción y puesta en servicio de la Subestación Transformadora Aérea (SETA) de alimentación en B.T. y la construcción de un nuevo depósito de materiales, con una superficie aproximada de 264 m2.



En la Red de Distribución: Construcción de 13.866 metros de cañería de refuerzo en PVC de distintos diámetros y sus empalmes con las cañerías existentes, incluido válvulas y piezas especiales para sectorizar la red de distribución, como así también la reposición de 100 válvulas sobre la cañería existente. Además se contempla los trabajos de excavación, relleno y compactación de zanjas, refacción de pavimento y/o veredas, reposición de espacio público afectado por las obras.



Con esta obra se beneficiará principalmente a la zona oeste de la ciudad, tiene un presupuesto oficial de 140.307.192 pesos y es financiado por el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.