Revocan cautelar que ordenó al Gobierno convocar a paritaria docente nacional

Según los voceros, la decisión que es de carácter provisorio ya que aún no se resolvió el fondo de la cuestión ante la presentación hecha por la Unión Docentes Argentinos (UDA), en medio del conflicto por el reclamo de los maestros sobre una suba salarial.

Según los voceros, la decisión que es de carácter provisorio ya que aún no se resolvió el fondo de la cuestión ante la presentación hecha por la Unión Docentes Argentinos (UDA), en medio del conflicto por el reclamo de los maestros sobre una suba salarial.



La Cámara laboral revocó la medida cautelar dictada por una jueza que había ordenado la convocatoria al Gobierno Nacional a una paritaria nacional docente, como reclaman los gremios del sector.

Fuentes judiciales informaron que la Sala VIII del Tribunal dio marcha atrás con una medida dictada en primera instancia por la jueza laboral Dora Temis.

Según los voceros, la decisión que es de carácter provisorio ya que aún no se resolvió el fondo de la cuestión ante la presentación hecha por la Unión Docentes Argentinos (UDA), en medio del conflicto por el reclamo de los maestros sobre una suba salarial.



En abril, cuando se presentó la medida, el Gobierno había anticipado que apelaría. Por su parte el jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó en su momento a ámbito.com que además recusarán a la jueza porque consideran que hay imparcialidad en sus decisiones.

El fallo, que lleva la firma de la jueza Dora Eva Temis, sostiene que la Ley de Educación Nacional ordena al Gobierno implementar la partida presupuestaria para cumplir con el objetivo de la educación pública y convocar así a una paritaria nacional "al quinto día de la presente orden judicial".