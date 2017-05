Frigerio: "Estamos trabajando en los 500 barrios más vulnerables de Argentina"

"Hemos identificado a esos barrios y estamos trabajando para que la gente sienta que el Estado está presente y le resuelve los problemas. Hay argentinos que no la pasan bien, que viven en barrios carenciados donde no hay servicios públicos como agua potable, cloacas, asfalto o iluminación en las calles", expresó Frigerio.



Aseguró que "se ha relevado que la cantidad de barrios vulnerables de nuestro país suma 4.100" y señaló que "son más de 400 mil familias" las que viven en esas barriadas.



"Esto es muy importante para poner la verdad sobre la mesa y para saber qué tenemos por delante como desafío", subrayó Frigerio.



Por otra parte, el ministro se refirió a la creación del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), que se publicó hoy en el Boletín Oficial.



Si bien aclaró que es una tarea que encabeza el Ministerio de Desarrollo Social, celebró la implementación de esta medida al señalar que"el Estado va a entregar un certificado de domicilio, lo que es muy importante porque cuando se hace un trámite para conseguir algún beneficio social, se necesita un domicilio y hasta ahora la gran mayoría de estas familias no contaban con esta posibilidad".



"Saber con precisión cuántos son estos barrios o asentamientos precarios, cuánta gente vive ahí y otorgarles un certificado de domicilio para que esto los ayude a hacer distintos trámites es un primer paso fundamental conocer la realidad que atraviesa la Argentina", agregó Frigerio.