Se levanta el acampe docente frente a Casa de Gobierno tras 51 días de protesta

AMET aceptó la oferta salarial

"Damos por finalizada esta acción", sentenció Fabián Peccín, secretario general de Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) al anunciar el levantamiento del acampe docente que se mantuvo por 51 días de protesta sobre Plaza Mansilla frente a Casa de Gobierno. Está previsto que en el transcurso de este miércoles se retiren del lugar.Es que el sindicato mayoritario, en congreso celebrado ayer en San Salvador, resolvió por mayoría aceptar la última oferta salarial del gobierno provincial, pero declarándola insuficiente. La propuesta era un 23.5% de aumento en tres tramos.Peccín agradeció a la militancia que se mantuvo en el acampe docente, y a todos los que pasaron para repudiar el conflicto docente. "La carpa es una muestra de la caja de resonancia que es la escuela, de lo que sucede en la sociedad. Esta carpa ha reflejado cada acción en cada una de las defensas que como eje que nos hemos planteado, en cada uno de los puntos que se hicieron presentes como reclamo a un Estado nacional y provincial; por eso luchamos contra la impunidad, el genocidio, por la salud en las escuelas y para que paren de fumigar a estudiantes y docentes. Son reclamos que exceden a la demanda de la agenda educativa, los que se disputarán en cada uno de los sectores que corresponde, donde tenemos la representación, y ahí lograremos lo que nos planteamos en todo este tiempo", señaló el secretario gremial de Agmer."Damos por finalizada esta acción, una etapa más en la lucha que hemos alcanzado y reivindico la carpa de los trabajadores que han sostenido como trinchera de lucha cada una de las voces que llevamos adelante desde el sector", subrayó.Por su parte, el secretario general de la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), Andrés Besel, informó que desde el sindicato también aceptaron el último ofrecimiento salarial del gobierno provincial pero declarándolo insuficiente. Advirtió que seguirán evaluando el cumplimiento o no, de ese compromiso del Ejecutivo."No le vamos a decir a los docentes que está todo bien, sino que nuestra obligación es seguir la evolución de ese acuerdo. Y si el acuerdo no es cumplido no nos vamos a quedar callados y que no se mal entienda si un día después del 1º de julio, Amet se declara en estado de asamblea", advirtió el sindicalista."Esperamos que se cumpla el tema de los días descontados y que se derogue la 2566 o se reformule ese instrumento que tiene el CGE para presionar a los docentes en las escuelas", agregó.Besel reconoció también que hubo "problemas internos" en el Frente Sindical Docente al anunciar que su "preocupación" porque mientras ellos estaban en Congreso para resolver si aceptaban o no la oferta salarial, al interior del Frente Sindical Docente ya se evaluaba el levantar el acampe docente."No fue una buena iniciativa y de alguna manera, nos faltaron el respeto", le dijo Besel cara a cara a Peccín.