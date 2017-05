Quieren establecer hasta 15 años de prisión para autores de secuestros virtuales

La senadora nacional Sigrid Kunath (Frente para la Victoria-Entre Ríos) presentó un proyecto por el cual pretende tipificar el secuestro virtual como delito en el Código Penal, para los casos donde una persona se comunica con otra y dice tener cautivo a algún familiar para obtener un beneficio económico por la liberación.



La iniciativa ingresó el 9 de mayo a la Cámara de Senadores y fue girada a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. Concretamente plantea incorporar como artículo 168 bis del Código Penal una pena de cinco a diez años para quienes "por medio de cualquier tipo de comunicación simule haber sustraído, retenido u ocultado a una persona y obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos".





Prevé además que "las penas se verán agravadas cuando el agente sea funcionario o empleado público, pertenezca o haya pertenecido al momento de la comisión del hecho a una fuerza armada, de seguridad u organismo de inteligencia del Estado o esté cumpliendo pena privativa de la libertad al momento de la comisión del delito; en dichos casos, el máximo de la pena se elevará a 15 años".



En los fundamentos de la iniciativa que presentó en el Congreso Nacional, Kunath resaltó que "de unos años a esta parte, la modalidad delictiva del secuestro virtual se ha vuelto frecuente en nuestro país" y explicó que "se trata de una nueva forma de secuestro, pero esta vez la privación ilegítima de la libertad se encuentra simulada" y "no se trata con exactitud de lo que nuestra ley penal trata como 'delitos contra la libertad', sino más bien delitos contra la propiedad, ya que no existen personas cautivas y la finalidad del mismo es el lucro".



Como se dijo, las bandas dedicadas a los secuestros virtuales no utilizan mayor inteligencia que la actuación. La víctima puede ser elegida al azar, generalmente en barrios de alto poder adquisitivo, o haber una inteligencia previa.



La llamada suele producirse en horas de la madrugada, cuando las víctimas tienen la guardia baja, y la clave está en jugar con la angustia de quien recibe la comunicación.



Cuando la víctima recibe el llamado, una voz se presenta como policía o como un simple testigo de un accidente que involucra a algún integrante de la familia o pariente de quien está del otro lado. Aprovechando el estado de shock que invade a la persona, la voz obtiene información que luego utilizará para concretar la estafa.



Recién entonces la otra voz habla de secuestro. A veces la voz retiene a su víctima en el teléfono. En otras ocasiones realiza un segundo llamado a alguno de los celulares que la propia víctima aportó, sea para mantenerlo ocupado o sea para concretar la estafa.

Tal vez en algún momento la víctima duda. Pero queda entrampada al no poder confirmar el estado en que se encuentra el familiar o pariente aludido.



Siempre está latente la amenaza de dañar a la persona secuestrada. Entonces los falsos captores solicitan un monto de dinero que su interlocutor tenga al alcance de la mano y para cuando éste logra comprobar el ardid, la estafa ya se concretó.



En los fundamentos, Kunath sostuvo además que "es un engaño tan eficaz que logra a través de una singular habilidad obtener información de la víctima, logrando que se pague un rescate de aquella persona que, en realidad, no está corriendo ningún peligro".

La tipificación de los secuestros virtuales como delito se plantea "atento a la realidad que nos impone la proliferación de este delito en nuestro país", por lo que la legisladora entrerriana considera la necesidad de "responder con medidas que sorteen los obstáculos que muchas veces se presentan para su juzgamiento y persecución".