Prorrogan la conciliación en las negociaciones salariales de la UOM

El secretario general de UOM Entre Ríos, Ramón Leonhart, informó que el Ministerio de Trabajo determinó la prórroga por cinco días más de la conciliación obligatoria, debido a que "no hay acuerdo" en la negociación salarial que mantienen los trabajadores con el sector empresario. Les ofrecieron un incremento del 20 por ciento que consideran "insuficiente".



El Ministerio de Trabajo determinó este lunes prorrogar por cinco días más la conciliación obligatoria que venció este lunes entre los trabajadores metalúrgicos y las cámaras empresarias.



"No hay acuerdo. Los empresarios nos volvieron a ofrecer el 20 por ciento y no nos pusimos de acuerdo, no hay ni siquiera una contraoferta", se quejó el secretario general del gremio entrerriano Ramón Leonhart.



Las partes se volverán a reunir el martes 30, día en que vencerá la prórroga vigente. Lo ofrecido "es insuficiente", reiteró el dirigente de la UOM, quien evaluó que las negociaciones están "estancadas". (APF)