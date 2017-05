Proponen que se vuelva a implementar el reintegro con tarjetas de débito

Diputados del Frente para la Victoria-PJ (FPV) presentaron un proyecto para establecer por ley el reintegro de parte del IVA pagado en compras con tarjetas de débito hasta un monto máximo por beneficiario correspondiente al 10 por ciento del valor de la Canasta Básica Alimentaria publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).



La propuesta de los diputados sanjuaninos José Luis Gioja y Sandra Castro, ambos del FPV-PJ, indica que "el gasto que demande será financiado con recursos del Tesoro Nacional sin realizar descuentos de recursos coparticipables a las provincias".



El texto apuesta a dar "permanencia en el tiempo al crear el régimen de reintegro del IVA y, además, dispone su actualización al establecer que el monto máximo de reintegro será el correspondiente al diez por ciento del valor de la Canasta Básica Alimentaria publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) por mes y por beneficiario".



Los legisladores recuerdan en los fundamentos del proyecto que fue el gobierno de la Alianza el que "en un contexto de profunda recesión y conflictividad social creciente" tomó la decisión de política de retribuir parte del IVA por compras realizada con tarjeta de débito.



Indican que hacia finales de 2001, poco antes que concluyera abruptamente el gobierno de Fernando De la Rúa, el Poder Ejecutivo dictó los decretos 1402 y 1548 por los cuales se disponía el reintegro de hasta el cinco por ciento del monto de las operaciones abonadas con tarjetas de débito "entre otros sistemas puestos a disposición para otorgar el beneficio".



Ya durante la gestión kirchnerista, Gioja destacó que la medida fue sostenida "a lo largo de todos estos años en el convencimiento que es el consumo una de las variables que más dinamiza y expande la economía". La medida originalmente había sido anunciada el 30 de noviembre de 2001 por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, y abarcaba también a las operaciones con tarjetas de crédito, en ambos casos hasta un monto no mayor a mil pesos por compra.



Posteriormente, durante la Presidencia de Cristina Fernández, el ministro Martín Lousteau dejó sin efecto el reintegro para las compras con tarjetas de crédito. Gioja se pregunta "¿cuáles han sido los cambios operados, desde el 31 de diciembre de 2016, que hicieron suponer al gobierno nacional que el pueblo argentino no necesita, al menos, ese beneficio para soportar el duro ajuste al que es obligado a participar aún en contra de su propia supervivencia?" El diputado, quien es vicepresidente del bloque del FPV-PJ, manifestó en el proyecto que "en el contexto recesivo actual resulta incomprensible que el gobierno nacional haya decidido no prorrogar la vigencia de las disposiciones" con el objetivo "de complementar medidas destinadas a incentivar el consumo interno".



Gioja sostuvo que "la compleja situación actual sirve de fundamento para solicitar el inmediato restablecimiento del beneficio de reintegro del cinco por ciento del IVA en el monto de las operaciones" con tarjetas de débito.



Por último, el proyecto señala que "el gasto que demande será financiado con recursos del Tesoro Nacional sin realizar descuentos de recursos coparticipables a las provincias".