Tras lograr el acuerdo con docentes, convocarán a ATE y Upcn

Política Agmer aceptó la última propuesta salarial del Gobierno provincial

La oferta salarial que el Gobierno provincial propuso a los gremios docentes consiste en adelantar el pago de los tramos de aumento salarial, pero manteniendo el mismo porcentaje del 23,5 por ciento. Se acordó sumar al seis por ciento ya otorgado en marzo pasado, un cuatro por ciento desde mayo y un 13,5 por ciento desde agosto.: "Desde el primer día de gestión, el gobernador Bordet nos pidió hacer todo en base al diálogo y al consenso. Reconocemos en los dirigentes gremiales, su mayor aspiración a lograr el mayor beneficio para sus agremiados, pero desde el Gobierno lo tenemos que hacer con la responsabilidad suficiente que el ofrecimiento se haga, pueda cumplirse en término, como lo estamos haciendo en los primeros meses de este año".El ministro apuntó que este cambio en el ofrecimiento salarial, "implicará un costo fiscal adicional para la provincia, pero entendemos que esto es parte del esfuerzo que teníamos que hacer para lograr el consenso".A la vez, aseguró, "lo que el Gobernador expresó en su mensaje a la Legislatura, se sostiene: que ningún empleado del Estado principal va a cobrar por debajo de lo que represente el índice de inflación de 2017".Con los docentes "celebraremos un acta paritaria, porque así lo habían pedido en la última reunión. Como la paritaria docente está cerrada, hay que hacer una reapertura y un acta", explicó el ministro.En los salarios del sector docente "hay un condicionamiento que es el de los aportes del gobierno nacional que hasta el año pasado, acompañaba los incrementos con el FONID; en este caso, decidió mantener el mismo valor. Este último ofrecimiento nuestro pretende compensar esto. Ese esfuerzo lo haremos con fondos provinciales"."El congreso de Agmer facultó a la comisión directiva a seguir dialogando, creo que esto es lo mejor. Ellos traerán el tema de los paros descontados a la mesa, pero no solo ese tema, hay una resolución del CGE que nosotros propusimos discutir y modificarla en la misma mesa. Los invitamos a hacer reuniones técnicas. Seguramente de aquí a fin de año, habrá muchísimos temas que tocar con los gremios docentes", aseveró además, Ballay.Respecto de los paros docentes acotó: "Cumplimos en que los nueve posteriores, los dejamos en suspenso. Entendiendo que el llegar a una aceptación de la pauta salarial, permitiría el no descuento de esos días"."Por el sistema de liquidación que tienen los jubilados, al incremento lo perciben al mes inmediato siguiente. Cualquier pauta salarial que demos al sector los activos de la administración, se refleja inmediatamente por el sistema de mantener el 82 % móvil", puso relevancia el ministro.Asimismo Ballay, mencionó que a ATE y Upcn "los estaremos convocando en el transcurso de esta semana o de la semana próxima, para acercarle una propuesta". No precisó si será la misma propuesta que se hizo a los docentes."El esfuerzo en el que estamos trabajando, hace pensar en tener una proyección de 2017, mucho mejor que el 2016. Fundamentalmente lo hacemos, trabajando día a día, con la calidad del gasto. Hoy el déficit de la provincia pasa por el sistema previsional, estamos trabajando, tenemos que analizarlo". Enseguida aclaró que "no se está trabajando en ningún proyecto de ley para modificar el sistema jubilatoria".