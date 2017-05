Gobierno evalúa vender la residencia en Washington

Tras no descartar que el exministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay pueda ocupar ese cargo clave, Malcorra insistió que ella prefiere que sea "un embajador de carrera" quien se haga cargo de la representación diplomática argentina en los Estados Unidos.



Además, la funcionaria reconoció que le "hubiese gustado" que Lousteau le hubiera adelantado su decisión de dejar el cargo.



"Me hubiese gustado que me lo dijera", admitió Malcorra respecto a Lousteau, quien renunció el 3 de abril pasado de la embajada argentina en los Estados Unidos para competir en las elecciones legislativas de octubre.



Sobre el sucesor de Lousteau, la ministra de Relaciones Exteriores indicó: "Todavía no está definido, hay una serie de nombres".



"Alfonso (Prat-Gay) está con restricciones familiares, pero él está entre los nombres posibles. Mi sugerencia es que sea un embajador de carrera, pero no están cerradas ninguna de las dos opciones", agregó Malcorra.



Días atrás, trascendió la existencia de un ofrecimiento a Prat Gay para ocupar la sede diplomática en Washington, alimentado por un almuerzo entre el ex ministro de Hacienda y el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, pero luego la Casa Rosada desmintió que estuviera definido el nombre del sucesor de Lousteau.



No obstante, la visita del presidente Mauricio Macri que incluyó una reunión bilateral con el mandatario norteamericano, Donald Trump, se caracterizó por la falta de un embajador argentino y ese lugar fue ocupado por quien ahora encabeza la representación diplomática, el Encargado de Negocios, Sergio Pérez Gunella.



En declaraciones a las radios La Red y Rivadavia, la canciller Malcorra también se refirió a la situación de la residencia del embajador argentino que funciona en Washington, cuya venta es resistida por un grupo de diplomáticos de carrera.



"Estamos evaluando el caso, el mantenimiento es varias veces millonario en dólares, es una casa que tiene protección histórica que tiene una serie de requisitos. Nos cuesta mucho dentro de nuestro presupuesto", justificó Malcorra



Adelantó que en caso de venderse esa sede, se "compraría algo más razonable" como residencia del embajador argentino en los Estados Unidos.



La residencia, valuada en 10 millones de dólares, fue adquirida por el Gobierno hace 70 años, a poco de finalizada la Segunda Guerra Mundial.



Además de su valor arquitectónico, está ubicada en el epicentro político de Washington.