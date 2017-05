Juzgarán por presunto peculado al ex intendente de Ramírez, Daniel Kramer

Un día después de que se difundiera que la causa por peculado contra el ex intendente de Ramírez y ex senador provincial, Daniel Kramer, estaba a punto de rescribir por falta de impulso procesal por parte de la Fiscalía, desde el Servicio de Información y Comunicación (SIC) del Poder Judicial se informó que el Tribunal de Juicio y Apelaciones, Sala Segunda Transición de Juicio de Paraná, fijó que las audiencias del juicio oral se desarrollarán del 7 al 11 de agosto próximo. Además, aclaró que la prescripción de esta causa operará en febrero de 2022.



El Tribunal integrado por Alejandro Grippo, Ricardo Bonazzola y Elisa Zilli, Secretaría a cargo de la Dra. Melina Arduino, informó que, el 27 de marzo de 2017, fijó fecha de la Audiencia de Juicio Oral en la causa Nº 4662, caratulada: "Kramer, Daniel Ernesto - Baggio de Herbel, Elida S/ Peculado".

La Audiencia de Juicio Oral se desarrollará desde el lunes 7 al viernes 11 de agosto de 2017, fecha que fue notificada a las partes el 5 de abril del corriente año.



La audiencia fue dispuesta luego que el 13 de marzo de 2017 el coordinador de Recursos Humanos de la Cámara de Senadores informara que Daniel Ernesto Kramer cesó en su función legislativa, no encontrándose ya comprendido en la inmunidad prevista por el art. 113 y ss de la Constitución de la Provincia, esto es, sin fueros legislativos.



Por otra parte, se ha considerado, a los fines de su fijación, que la acción penal no se encuentra prescripta en los términos previstos por el art. 67 del CP. por cuánto el plazo de la misma se vio suspendido -en virtud de encontrarse Kramer amparado por la inmunidad prevista en la Carta Magna Provincial- desde diciembre de 2011 hasta diciembre de 2015, prescripción de la acción penal que operará en febrero de 2022.





Sobre la causa



A Kremer y Baggio se los acusa por cobrar un cheque que presuntamente debía ser depositado en las cuentas municipales correspondientes a la tercera remesa de coparticipación de impuestos provinciales y nacionales de 2005. De allí en más la causa estuvo más tiempo frenada que en funcionamiento, no obstante, este nuevo impulso parece llevarla por un camino definitorio.