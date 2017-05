Michetti: "El camino es más lento del que creíamos pero no vamos a tomar atajos"

"La cosa estaba más complicada de lo que creíamos y como estaba más complicada se hace más difícil. Por ahí el camino está más lento de lo que uno creía pero no vamos a tomar atajos", explicó en declaraciones al canal Metro.



La dirigente macrista admitió que algunos sectores de la economía sufrieron "despidos" y "suspensiones", aunque indicó que el mes pasado lograron recuperarse "los 120 mil empleos que se habían perdido".



"Si bien todavía tenemos a un tercio de los argentinos que no la están pasando bien, yo sé ahora que por lo menos estamos trabajando en el camino que nos va a permitir salir de esa situación", recalcó.



A su entender, la diferencia entre el Gobierno kirchnerista y el de Cambiemos es que el anterior construyó una "ficción" alejada de la realidad, mientras que el actual sinceró los datos de la economía y trabaja sobre esa base para producir cambios.



"Estamos convencidos que este gobierno no puede mentir. Si nos mentimos a nosotros mismos estamos fritos porque fue el gran problema del gobierno anterior. Llegaron a semejante nivel de ficción que se la creían ellos solos", apuntó.



Para Michetti, la sociedad sigue avalando la gestión de Gobierno y es consciente de muchas de las decisiones que se tomaron, y que implicaron sacrificios para muchas familias, eran necesarias para corregir distorsiones.



"Hasta ahora, salvo un mes de conflicto social y errores nuestros no forzados, siempre hemos tenido entre 55 y 57 por ciento de imagen positiva", sostuvo la vicepresidenta, que detalló que el presidente Mauricio Macri en particular tiene un 57 por ciento de imagen positiva.



Sobre el mandatario, dijo a su vez que en caso de que decida aspirar a la reelección, ella estaría dispuesta a acompañarlo.



"Acompañaría al presidente a una reelección, aunque no se desde dónde", señaló.