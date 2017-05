La crisis en Brasil será tratada por Macri en la cumbre de Unasur

La convulsionada semana política que atravesó Brasil luego de que su presidente Michel Temer se viera involucrado en una grabación en la que avala maniobras de corrupción, repercute en la Argentina por el impacto que representa que su principal socio comercial se vea debilitado, pero también es seguida de cerca a nivel regional. En ese contexto, el traspaso del mando que se dará este miércoles en Ecuador, cuando asuma como jefe de Estado Lenín Moreno, servirá para poner esa preocupación sobre la mesa cuando se reúnan los países que integran Unasur, bloque presidido desde abril por Mauricio Macri.Macri, tras regresar de Japón, expresó en una entrevista con el diario La Nación que "en Brasil las instituciones funcionan y la justicia es verdaderamente independiente", aunque reconoció que "lo preocupa" la crisis política del país vecino. En ese discurso coincidieron la canciller Susana Malcorra y el ministro del Interior Rogelio Frigerio, entre otros, aunque puertas adentro de la Casa Rosada, aun reconociendo la incertidumbre económica que genera tener al gigante de la región debilitado, la bajada de línea es clara: "No hay que meterse en este tema, no tenemos que especular sobre el impacto porque no sabemos cómo va a ser su desenlace".