Críticas y acusaciones cruzadas entre el PJ y la UCR en Entre Ríos

El Consejo Provincial del Partido Justicialista salió a responder las críticas del radicalismo, que cuestionó el nuevo endeudamiento y la anulación de la acordada del Tribunal de Cuentas. Al respecto, el PJ sostuvo que "el radicalismo será juzgado por la historia cómo partícipe necesario de la mayor entrega del patrimonio nacional". En un documento emitido este sábado, señaló además que "el gobierno de Cambiemos no conforme con endeudar a los argentinos en casi 5.000 millones de dólares por mes está entregando hasta el subsuelo de la Argentina". Y soltó: "El gobierno entrerriano se está haciendo cargo de la obra pública porque la Nación no envía fondos, ni tiene proyectos en materia de viviendas e infraestructura".



El órgano partidario alzó la voz luego de conocido un documento del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) que reunido en la ciudad de Colón, realizó fuertes críticas sobre el gobierno entrerriano. "Si hay alguien que está endeudando a los argentinos, ese es el gobierno de Cambiemos. Es decir que el radicalismo junto a Mauricio Macri están tomando deuda a un ritmo de 5.000 millones de dólares por mes desde que asumieron", sostuvo.



Y señalaron que el dato sobre la deuda nacional se corresponde con el informe del Observatorio de la Deuda Externa de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), que informó que el endeudamiento que registra el gobierno de Macri alcanzó los 78.829 millones de dólares hasta principios de abril. En el trabajo se destacan las opiniones del rector de la universidad, Nicolás Trotta, quien dijo sobre la fuga de 7.820 millones de dólares en el primer trimestre del año: "transcurridos sólo tres meses del año 2017 la fuga de capitales alcanza una cifra récord en un ciclo de fuerte expansión de la Deuda Externa. El modelo iniciado en diciembre del 2015 exhibe inconsistencias macroeconómicas e institucionales...".



Por su parte Arnaldo Bocco, director del Observatorio de Deuda Externa de la misma universidad, sostuvo: "Con una deuda emitida de más de 80 mil millones en apenas 16 meses, en un contexto de una economía estancada o con algún nivel de recesión, el gobierno no va a poder cerrar el déficit fiscal... En la medida que la fuga continúe en estos niveles, es obvio que una vez más van a alcanzar cifras récord".



El PJ sostuvo que "la gestión de Gustavo Bordet está haciendo un ordenamiento financiero que le va a permitir al finalizar este año mejorar notablemente el perfil de deuda, tanto en tasa de interés como en plazos, pero sin incrementar el stock de deuda al 31 de diciembre de 2016 de algo más de 19.000 millones de pesos, un tema que debe quedar muy claro fundamentalmente para todos los entrerrianos".



El documento cargó sobre la dirigencia radical a la que señaló "como partícipe necesario de la mayor entrega del patrimonio nacional, cuando acepta que el gobierno de Cambiemos ofrezca en garantía por los créditos externos hasta el subsuelo del país, contraviniendo todos los principios constitucionales que señala la propiedad de las provincias en "el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio" y los mandatos de Naciones Unidas que establecen que "los recursos naturales son de titularidad de los pueblos y no de los gobiernos".



El Consejo del PJ fustigó el documento de la UCR señalando "el gobierno entrerriano se está haciendo cargo de la obra pública porque la Nación no envía fondos, ni tiene proyectos en materia de viviendas e infraestructura. Para colmo están inaugurando obras que fueron ejecutadas en altos porcentajes en la gestión anterior y las que están en marcha en la provincia las financia el gobierno provincial, en el marco de una recesión que se agudiza mes a mes obligando a la gestión de Bordet a ponerse el hombro en la contención social de vastos sectores de la población".



El escrito finalizó señalando "la historia se encargará de enjuiciar a estos prestidigitadores de la política que vaticinan triunfos y éxitos, pero que se olvidan del doloroso presente de miles de entrerrianos que como la mayoría de los argentinos, pusieron esperanzadamente un voto de confianza en un gobierno legítimo y están siendo testigos de la mayor entrega del patrimonio nacional que se registre; mientras tanto nuestro gobierno se hace cargo de todo el inventario deseoso de cumplir el mandato que los entrerrianos le dieron en las urnas y que sólo el Pueblo puede encargarse de juzgar".



La dura crítica de la UCR



El Comité Provincia de la UCR emitió una dura crítica al gobierno provincial, a días de la sanción de un proyecto de ley en la Legislatura que autorizó una nueva toma de crédito y conocerse la anulación a la acordada del Tribunal de Cuentas para controlar, desde el origen, los trámites de contrataciones de alta significación económica. "El radicalismo se expresa contra el endeudamiento y las trabas para el control de las cuentas públicas" se titula el escrito, donde reprochan que "el gobierno provincial carece de iniciativa propia y se convirtió en un apéndice dependiente del gobierno nacional o de la toma de endeudamiento externo. En vez de un gobierno ejecutivo los entrerrianos tenemos un gobierno gestor de deuda que sólo permite esconder los errores de las anteriores administraciones sin concretar modificaciones de fondo".



"Entre Ríos es tierra de oportunidades y tiene todo para ser una gran provincia. Sin embargo la reiteración de los sucesivos gobiernos del Frente para la Victoria-PJ hoy nos hace tocar fondo. El gobierno provincial carece de iniciativa propia y se convirtió en un apéndice dependiente del gobierno nacional o de la toma de endeudamiento externo. En vez de un gobierno ejecutivo los entrerrianos tenemos un gobierno gestor de deuda que sólo permite esconder los errores de las anteriores administraciones sin concretar modificaciones de fondo en una matriz de ejercicio del poder que aún sigue vigente", fustigaron desde el centenario partido.



Y afirmaron: "Una provincia federal, como la nuestra, carece hoy de todo tipo de autonomía económica y política y no encuentra otro rumbo que no sea el de hipotecar el futuro de todos los entrerrianos y del próximo gobierno que, se avizora, será de diferente signo al que gobernó en los últimos años".



Párrafo seguido, postularon: "Los radicales de Entre Ríos, reunidos en Colón y convocados en reunión de Comité Provincia, queremos alertar que estamos en un camino sin salida y que no podemos seguir tomando más deuda para pagar deudas. Rechazamos, en consecuencia, la autorización concedida por la Cámara de Senadores para tomar un crédito de 4.000 millones de pesos, ya que eso, como dijimos, conspira contra el futuro".



"En sus discursos el gobernador (Gustavo) Bordet no deja de pronunciar un puñado de buenas intenciones, pero no corrige la matriz de su gobierno, conspirando incluso contra la tarea de control de las cuentas públicas. Muchos legisladores de nuestro partido y de Cambiemos se expresaron en las últimas horas respecto de la quita de facultades, por parte del Poder Ejecutivo, al Tribunal de Cuentas de Entre Ríos. Esta medida es claramente un obstáculo para que el Tribunal pueda auditar los procesos de las compras públicas y significa un error político que va en contra de la transparencia, favoreciendo los actos de corrupción", advirtieron además.



En esa línea, instaron: "El Estado provincial debe tomar nota urgente de estas situaciones. Debe abandonar su rol pasivo, de gestor crediticio, y convertirse en agente activo de procesos transformadores que saquen a nuestra provincia del fondo del mapa argentino. El gobierno entrerriano debe, además, hacer suyas las prácticas de transparencia institucional, facilitar el trabajo de los organismos de control y realizar un control exhaustivo de lo que ocurre en los propios ámbitos de su dependencia. Lo acontecido días atrás en el Servicio Penitenciario, con la violación de una menor por parte de un interno carcelario y el nulo funcionamiento del Patronato de Liberados, tal como quedó evidenciado con el caso Micaela, revelan deficiencias básicas en el sistema de control que el Estado debe garantizar".



"Llamamos al gobierno a la reflexión a la pronta acción en los asuntos más urgentes de nuestra provincia", cerró el Comité Provincia de la UCR.