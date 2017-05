Menem confirmó que será candidato a senador por La Rioja: "La gente me alienta"

Junto a mi pueblo que me vio nacer que me vio crecer y que con toda seguridad estare en los ultimos días de mi vida Feliz 426 años #LaRioja pic.twitter.com/qUXGvjnnUF — Carlos Saul Menem (@CarlosMenem_LR) 21 de mayo de 2017

El ex presidente y actual senador por La Rioja, Carlos Saúl Menem, confirmó que será candidato a senador por la provincia en las elecciones legislativas de octubre.Lo anunció ante medios locales durante los actos de la celebración del 426º aniversario de la fundación de la ciudad capital de La Rioja. Menem estuvo presente en los actos protocolares junto a su hija Zulemita Menem, donde se mostró con vecinos. "Voy a ser candidato, la gente me alienta a seguir trabajando por mi querida provincia y por supuesto por la República Argentina", dijo."A nuestra La Rioja todavía le falta seguir creciendo, faltan recursos que debemos seguir reclamando a la Nación para que se levante la provincia, por su gente", destacó.Por último, al referirse a los candidatos a diputados de la elección provincial del 4 de junio, manifestó: "Voy a dar mi voto justicialista, mi voto peronista, creo que hoy estamos bien representados y debemos seguir adelante para defender a nuestra gente". Pidió así que el voto vaya a los candidatos del Partido Justicialista, Teresita Madera y Ricardo Quintela.Sobre su propia candidatura, Zulemita expresó: "No hay nada decidido, vamos a conversar para ver qué es lo mejor. Lo importante para nosotros es poder hacer cosas por La Rioja"."Sabemos que la visita con el ministro (de la Nación Rogelio) Frigerio ya dio sus frutos y, por otro lado, se aprobaron las obras que fuimos a pedir junto a la ministra de Salud (Judith Díaz Bazán). Eso es lo importante. No hace falta ser política para ayudar", resaltó."Desde muy chica caminé junto a la gente. La idea es seguir trabajando y avanzar por nuestra gente, por nuestra Rioja. A los jóvenes les pido que se unan, las divisiones no sirven, necesitamos remar juntos hacia adelante", consideró finalmente la hija de Carlos Menem.