Para el Jefe de Gabinete, la adhesión a Cristina Kirchner "es minoritaria"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo que la adhesión a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner "es minoritaria" y remarcó que "la mayoría de los argentinos acompaña a este gobierno y quiere que le vaya bien".

En declaraciones al diario La Capital de Rosario, Peña señaló que "la mayoría de los argentinos que eligió un cambio acompaña a este gobierno, quiere que le vaya bien y no quiere volver al pasado. Y eso se da en todos los territorios del país. Lamentablemente estamos acostumbrados a esas picardías de hacer política con la difusión de encuestas, pero estamos muy tranquilos".

Agregó que "Cristina expresa una minoría activa, que es natural después de 12 años de gobierno. Al fin y al cabo Menem, en 2003, salió primero en las presidenciales. Cuando uno es presidente durante muchos años conserva un nivel de adhesión. Pero no tengo dudas de que la adhesión a Cristina es minoritaria".