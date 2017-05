Bordet participó de los festejos por el centenario del club Atlético Diamantino

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

El gobernador Gustavo Bordet participó este domingo de los festejos por el centenario del Club Atlético Diamantino, donde destacó el apoyo que la provincia brinda al deporte entrerriano, fundamentalmente a través de las utilidades del juego de azar, destinando 60 millones de pesos anuales. En la ocasión resaltó también la importancia que tiene para la ciudad volver a poner en operatividad el puerto de la ciudad para buques de ultramar, mediante una importante inversión provincial, lo que también fue especialmente destacado por el intendente local, Lénico Aranda.



Los festejos de la centenaria entidad diamantina, que cumplió su aniversario el lunes 15 de mayo, consistieron en un almuerzo multitudinario en cuyo marco el gobernador entregó un aporte del gobierno provincial de 300.000 pesos destinados a obras de la institución.



Tras saludar al intendente local y a los legisladores presentes, "y muy especialmente al presidente del club, a la comisión directiva y a todos los socios", el gobernador señaló que "cumplir 100 años en una institución significa el reconocimiento a muchas generaciones, desde los fundadores hasta quienes hicieron posible el presente de esta institución que cuenta con más de 10 disciplinas deportivas y que, además del deporte, integra a la familia".



Además, dijo que se trata de "un club que como tantos otros en la provincia de Entre Ríos sirve para que sea un punto de encuentro pero también para que nuestros jóvenes, a través del deporte, puedan formarse en valores, con la templanza deportiva, y por sobre todas las cosas, quienes han practicado deportes siempre resultan buenas personas para su comunidad".



Luego manifestó: "Hoy quería estar presente en este almuerzo porque recibí muchísimas invitaciones y porque también he sido dirigente deportivo de un club de mi ciudad y sé del esfuerzo que realizan todos los días quienes trabajan desde la comisión directiva, desde las subcomisiones, los padres que acompañan a los chicos a practicar las disciplinas deportivas, el enorme esfuerzo que además de no ser remunerado resta tiempo a veces para otras actividades".



"Es necesario ratificar hoy ?continuó Bordet- y comprometernos desde el gobierno provincial a seguir adelante con una política deportiva que posibilite que muchos más clubes puedan incorporarse a esta estructura que hay de deporte en todo el territorio provincial", dijo y acotó que "en nuestra provincia hay una ley que determina que el excedente de los juegos de azar en un porcentaje vaya aplicado al fomento en aportes a clubes deportivos. Son 60 millones de pesos en el año que se distribuyen en fondos para que todos los clubes deportivos de Entre Ríos puedan seguir llevando adelante la noble tarea que tienen de formar valores y reunir a la familia entrerriana".



Párrafo seguido, afirmó: "Por eso mi agradecimiento a todos ustedes. Y quiero aprovechar la oportunidad aquí en Diamante para ratificar este compromiso de trabajo que tenemos con el municipio local, donde desde el primer día de gestión, en momentos difíciles porque no nos conocíamos con el intendente y a las 24 horas vino un tornado que afectó buena parte de la ciudad y tuvimos que ponernos a trabajar, y siempre digo que si fuimos capaces de solucionar problemas en momentos de adversidad, en momentos de clima difícil, muchos más capaces tenemos que ser de trabajar cuando hay condiciones propicias para hacerlo. Está en nosotros encontrar los acuerdos y los consensos y esto son los tiempos que hoy la sociedad nos está marcando, acuerdos para poder trabajar entre todos los estamentos del gobierno nacional, del gobierno provincial, los gobiernos municipales, las organizaciones civiles y los clubes deportivos para lograr los objetivos que son comunes. No hay ningún interés sesgado, ni partidario que sea más importante que resolver los problemas que nuestras comunidades tienen".



Dragado del puerto





Se refirió también a la importancia del dragado en el puerto y apuntó: "En este camino estamos y quería transmitirles que lo que nos queda por delante es un tiempo de mucho trabajo y esfuerzo para poder lograr cosas que transformen nuestras ciudades. El puerto de Diamante es uno de los objetivos que nos propusimos, de reactivar la producción y reactivar el trabajo portuario, pero también tenemos que otros objetivos compartidos con la intendencia y con todos los vecinos de Diamante que es seguir bregando todos los días para que haya mejor calidad de vida. Si cada uno de nosotros hacemos lo que nos toca hacer: a nosotros desde el gobierno provincial, al intendente desde el gobierno municipal, al Presidente desde el gobierno nacional, a la comisión directiva de este club y de todos los clubes, no tengan dudas que vamos a tener una sociedad mucho más justa e inclusiva como todos nos merecemos".



También habló en el acto el intendente Lénico Aranda, quien felicitó al club e hizo mención especial a la importancia que tiene para Diamante la vuelta a la operatividad del puerto local para buques del ultramar. Luego agradeció al gobernador por la inversión realizada por la provincia que rubricó un convenio para el dragado que se está concretando en el canal de acceso, y también por haber cumplido con la palabra empeñada. "Agradezco al gobernador por su presencia en Diamante y porque siempre nos ha acompañado. Hablábamos siempre de la necesidad del dragado del puerto y de que era una decisión política del gobernador. Cada vez que lo llamé por el puerto siempre me dijo que se iba a hacer. No hay que ser mezquinos en política y agradecer por eso delante de todos ustedes diamantinos quiera pedirles y brindarle un aplauso por la promesa cumplida. Hay pocos políticos que se acuerdan de la palabra empeñada y yo lo quiero destacar hoy adelante del gobernador", indicó Aranda.



Por último, expresó agradecimientos al gobernador, al presidente del club por la presencia en este particular festejo y por el apoyo brindado por el gobierno a la institución y al deporte.



Junto al gobernador estuvieron los secretarios General de la Gobernación, Edgardo Kueider, y de Deportes, José Gómez. También participaron el diputado provincial Juan Carlos Darrichón, el senador Rogelio Schild, y el presidente del club, Néstor Graceli, entre otras autoridades.