Viale: Instalarán un Laboratorio de Prótesis Dentales en el hospital

Durante un acto efectuado en el salón auditorio de la terminal de ómnibus de María Grande, el ministro de Salud, Ariel de la Rosa, junto al secretario de Gestión Sanitaria, Sergio Schmunck; el director de Odontología, Javier Damiani; y el intendente de la ciudad, Hugo Maín; presentó el Programa Entre Ríos Sonríe en el departamento Paraná Campaña, que permitirá a personas sin cobertura social acceder a prótesis dentales acrílicas de forma gratuita.



El programa se pone en marcha con la instalación del Laboratorio de Prótesis Dentales en el hospital Castilla Mira de Viale. "Damos inicio al primero de los diez laboratorios de prótesis dentales que vamos a abrir a lo largo del territorio provincial este año", resaltó De la Rosa.



"El 70 por ciento de la población hospitalaria está fuera de la seguridad social. Es decir que no tiene obra social, ni posibilidades de poder acceder a un servicio de odontología de calidad. Y poder acercar el servicio de odontología nos da una mejor perspectiva de nuestras políticas públicas", señaló además el ministro.



"La salud bucal es una cuestión básica para cualquier persona y no solo por lo estético sino también por lo funcional. Y esta es la primera parte del proyecto ambicioso de salud bucal que tenemos. Pero vamos a ir por mucho más", agregó.



"Hoy celebramos la puesta en marcha de un programa superador, que trae verdadera justicia social. Para quienes estamos comprometidos en las políticas de Estado de la gestión de Gustavo Bordet, las políticas sociales son las primeras", redondeó De la Rosa.



En el mismo sentido, Schmunck manifestó: "Trabajaremos para llegar a todos los entrerrianos en situación de vulnerabilidad, lo cual no es menor porque muchos de nuestros ciudadanos que están fuera de los centros urbanos de importancia carecen de un sistema de seguridad social y no tienen protección. Concretarlo tiene una doble connotación: sanitaria y social".



Asimismo, el funcionario marcó el valor social de esta iniciativa: "Esta política de salud es de inclusión social porque permite ampliar los derechos de los entrerrianos, quienes recuperarán las piezas dentales y, más allá de lo estético, recobrarán la dignidad y autoestima".







El programa



El director de Odontología de la provincia, Javier Damiani, explicó que el objetivo principal de la estrategia sanitaria es "eliminar las desigualdades mediante opciones que faciliten el acceso a la salud permitiendo que muchos entrerrianos mejoren su calidad de vida a través de la reposición de sus piezas dentarias".



Entre Ríos, con el laboratorio que funcionará desde la semana próxima en el hospital Castilla Mira de Viale, sumará 12 laboratorios de prótesis. Actualmente existen en los siguientes efectores de salud: Dr. Ramón Carrillo y Dr. Arturo Oñativia (ex Corrales) de Paraná; Dr. Bartolomé Giacomotti de Concepción del Uruguay: Hospitalito Dr. Juan Baggio de Gualeguaychú; Centro de Integración Comunitaria de Feliciano; Hospital Dr. Ramón Carrillo de Concordia; Centro de Salud Caminitti de La Paz, Hospital San Martín de Paraná, Hospital Domingo Cúneo de Victoria, Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia y San Salvador.



Damiani detalló que "en los últimos dos años se realizaron y colocaron casi 2.000 prótesis en la provincia", y comentó que en el transcurso de los próximos días, a través de las direcciones de Atención Médica y Primer Nivel de Atención, se entregará el flujograma y planillas para la atención a cada centro asistencial.





Apreciaciones departamentales sobre el Programa



"Entre Ríos Sonríe es importante para toda la comunidad del departamento porque es una iniciativa ambiciosa que desde María Grande se impulsará a toda la provincia", afirmó el intendente Maín. "Espero que se cumplan todas las metas y objetivos que se han trazado porque está destinado a la población vulnerable que es nuestra permanente preocupación en el marco de la filosofía política que llevamos adelante", añadió.



Por su parte, el diputado Diego Lara recordó: "En 2013 se presentó el proyecto de ley que planteaba el programa que formalmente estamos lanzando y que en forma gradual se aplicará en toda la provincia. Instrumentarlo implica cumplir con una obligación y deber que tiene el Estado presente, solidario y comprometido con un bien social y derecho humano fundamental como es la salud".



Cabe citar que por Salud estuvieron además el secretario de Lucha contra las Adicciones, Mario Elizalde, y el subsecretario de Planificación y Relaciones Institucionales de la entidad, Guillermo Casanova, así como los presidentes de las juntas de gobierno e intendentes de Paraná Campaña junto a concejales, profesionales y directores de efectores de salud. (APF)