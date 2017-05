"La justicia social tiene que venir del Estado porque no viene de los mercados"

Política Bordet anunció obras y recibió un petitorio de Agmer en Feliciano

Políticas para todos

Trabajar en conjunto

Obras para el norte entrerriano

Acueducto

Puertas abiertas

Convenios y obras

En San José de Feliciano, el gobernador Gustavo Bordet firmó el convenio para reparar la ruta provincial Nº 1 en el tramo que conecta esta ciudad del norte entrerriano con La Paz y entregó aportes y herramientas a emprendedores. "La justicia social tiene que venir desde el Estado porque no viene desde los mercados", afirmó.También recibió a docentes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) que le entregaron un petitorio y habló de la propuesta salarial del gobierno que se debatirá el lunes en el congreso gremial. Ante ellos se comprometió a la realización de obras de infraestructura educativa para la región, entre ellas, la nueva escuela técnica para Feliciano."Trabajamos para que todos los entrerrianos que hoy no tienen la posibilidad certera de tener una buena calidad de vida, la puedan conseguir mediante el esfuerzo mutuo, que es el desafío que asumimos en estos tiempo en que todas las políticas sociales tienen que ser para todos por igual, no discriminadas por un sesgo político, por una línea interna o por el color de cada uno", enfatizó junto a la intendenta Silvia "Nené" Moreno.En el acto realizado en la Casa de la Historia y la Cultura, el mandatario entrerriano estuvo acompañado también por la diputada nacional Carolina Gaillard; las senadoras provinciales Miriam Espinoza y Nancy Miranda; los ministros de Gobierno, Mauro Urribarri, de Desarrollo Social, Laura Stratta, y de Salud, Ariel de la Rosa; el secretario general de la Gobernación Edgadro Kueider, el presidente del Consejo General de Educación (CGE), José Luis Panozzo, y la titular de Vialidad, Alicia Feltes, entre otros."Es una ciudad donde desde hace mucho tiempo venimos trabajando con Nené y sé de sus desvelos. Por eso desde el inicio de gestión nos propusimos trabajar en conjunto y por eso es la tercera vez que estoy aquí", señalo Bordet."Valoramos muy positivamente el trabajo de compañeras y compañeros que están a cargo de las juntas de gobierno porque con pocos recursos y mucho esfuerzo ponen lo mejor de sí para dar respuestas a sus vecinos", subrayó, al tiempo que reiteró tener "un firme compromiso con todo el departamento" y continuar trabajando por la ciudad.Entre las obras en marcha, mencionó la licitación para "la puesta en funcionamiento definitiva del frigorífico de pequeños animales del norte entrerriano, acá en Feliciano, que va a dar la posibilidad de generar mucho empleo y valor agregado a los productores porcinos, ovino y caprino, que podrán faenar. El dinero quedará acá en la zona".En lo que respecta a infraestructura escolar, mencionó en su discurso: "Estamos para licitar algo muy importante que es la escuela técnica de Feliciano durante el segundo semestre de este año, una escuela nueva que va a posibilitar que muchos jóvenes puedan tener una salida laboral por el oficio. Pero además también tenemos que remodelar la escuela Normal y la agrotécnica, cuyas obras ya están a punto de comenzar y fueron parte de nuestro compromiso para mejorar la calidad educativa".Tras anunciar que se hará el llamado a licitación para las lagunas de tratamiento de efluentes de Feliciano, Bordet manifestó que "hay obras de infraestructura que la región necesita y que son claves pero se requiere financiamiento"."Venimos avanzando en dos obras de desarrollo energético del norte: la primera es el cierre norte energético que comprende los departamentos La Paz, Federal, Feliciano y Federación, y supera los 60 millones de dólares, y hemos hecho a través de la empresa provincial de energía todas las presentaciones ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para conseguir fondos para concretarla por ser clave en el desarrollo productivo del norte entrerriano", explicó."Y también venimos trabajando en un proyecto troncal de gasoducto que pueda unir lo que falta todavía del norte entrerriano y que presentamos ante los fondos emiratíes árabes para poder tener una financiación de alrededor de 40 millones de dólares que nos permita llegar con gas natural".A ello agregó que "en esta semana los senadores aprobaron el endeudamiento para el acueducto del norte entrerriano, que si bien abarca el departamento Federación prevé la posibilidad de llegar hasta Feliciano y cercanías de Federal con agua potable para muchas localidades, no sólo agua de riego. Es una obra que va a demandar cerca de 180 millones y se financia con fondos chinos. Estamos trabajando por esas obras que quizás no las veamos terminadas en lo que queda de gestión pero que tenemos que plantearlas fuertemente con una visión estratégica y a esto tenemos que hacerlo entre todos".Finalmente, Bordet comentó que se destinarán fondos a obras viales y que "hemos dispuesto imprimir un ritmo desde Vialidad Provincial que nos permita ir a todos los lugares de la provincia, fundamentalmente a los que tienen más necesidades, como los departamentos Feliciano, Federal o La Paz que forman parte de este hermoso norte entrerriano que nunca más debe ser postergado y que se tiene que poner en valor porque hay gente de trabajo que se lo merece. Por eso este compromiso que hoy renovamos en San José de Feliciano de seguir juntos siempre, en busca de los objetivos y del bien común.Al hacer uso de la palabra, la intendenta agradeció la visita del gobernador y de los funcionarios presentes, como así también de legisladores e intendentes de localidades vecinas, con quienes -dijo- "Tenemos un diálogo y un trabajo mancomunado para el desarrollo y las necesidades de nuestro departamento"."Quiero destacar las puertas abiertas que tiene el gobierno provincial para Feliciano. Estamos trabajando muy bien y estoy segura que al término de la gestión estaremos con el gobernador Bordet inaugurando importantes obras en Feliciano porque tengo la palabra de un hombre que siempre fue de palabra, un hombre que siempre trabajó y le preocupó este norte entrerriano y ese es Gustavo Bordet. Y en ese mismo lineamiento trabajan sus funcionarios", acotó.Finalmente, Moreno afirmó: "Acá hay una mujer muy comprometida con su pueblo y con un equipo de trabajo que nos ocupamos para dar respuestas. Y hoy sabemos que tenemos que estar más que nunca al lado de la gente".En la oportunidad, se firmaron convenios en el marco del programa Cobijar y para el bacheo de la ruta provincial Nº 1, en el tramo La Paz-Feliciano. Esa obra demandará una inversión de 3.661.000 pesos y será ejecutada por la empresa Eleuterio Pitón en un plazo de 120 días.Se entregaron herramientas del programa Incorporación a la Tecnología y aportes del gobierno provincial y del Ministerio de Planeamiento, como así también microcréditos y beneficios de programas Mejor es Hacer, Sueños Mayores e Iniciativas para mi barrio.Además, se procedió a la entrega de un aporte a la Compañía Entrerriana de Tierras al municipio de San José de Feliciano para cubrir los gastos de mensura los terrenos donde se asientan 19 casas construidas en el marco del programa Viviendas Rurales por Consorcio.