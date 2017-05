La secretaria General de Ctera, Sonia Alesso, visitó este sábado por la tarde el acampe docente que se mantiene sobre Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno, para apoyar la lucha de los docentes: "Esta es una pelea de largo plazo", subrayó, al tiempo que anunció que "pronto" llegará a Entre Ríos la Escuela Pública Itinerante.Respecto de las expectativas del sector docente por la convocatoria a la apertura de la paritaria nacional, ésta sentenció ante"Más temprano que tarde lo vamos a lograr, nos sobra paciencia porque somos docentes"."El conflicto continuará. Cuando la Escuela Pública Itinerante comenzaba a recorrer el país, decíamos que no íbamos a dejar de pelear, que esta es una pelea de largo plazo, porque el Gobierno se niega a convocar a los sindicatos docentes a la paritaria nacional. Pero más grave que no convocar a los gremios es que se están subejecutando los fondos que por ley nos pertenecen a todos los argentinos", indicó Alesso.La visita al acampe docente, según la dirigente sirve para "respaldar la lucha de los docentes que definieron esta estrategia de lucha en el marco nacional para conseguir mejoras salariales y para reclamar por toda la agenda paritaria provincial. También para traer un poco la voz de lo que está pasando en la Escuela Itinerante. Vengo de Formosa, ya que esta semana comenzó en el país".De acuerdo con Alesso, el plan de lucha de los docentes es "nacional y no sólo provincial, porque si no conseguimos una ley de financiamiento educativo que lleve el financiamiento del 6 al 10 por ciento del PBI y si no logramos que el Estado nacional invierta lo que estaba fijado por ley, las provincias estaremos todas en serios problemas económicos y financieros"."Este año se subejecutaron 20 mil millones de pesos de las partidas de infraestructura, de escuelas, de planes socioeducativos, de formación docente, de becas, ya que hay 50 mil menos, hay menos fondos para la construcción de escuelas", lamentó la referente."Está en discusión en América Latina, un nuevo proceso de mercantilización de la Educación, no solo de la escuela general básica sino también de la universidad, donde los tramos completos de la educación se ponen al servicio de grandes multinacionales", denunció la dirigente gremial, al tiempo que advirtió: "No es casualidad que uno de los rubros que más se ha subejecutado es todo lo que tiene que ver con inversión en escuelas".Alesso dijo también que desde Ctera se determinó incentivar a la sociedad para que participe y conozca la situación que atraviesan los docentes: "En los medios de Buenos Aires se cuenta que la pelea es salarial, que por supuesto que lo es porque necesitamos salarios dignos, pero no se dice lo grave que está pasando en educación", expresó."Tenemos que sostener esta pelea nacional porque no la podemos dar los maestros solos", instó, y fue por eso que arengó "a la sociedad a que participe y conozca lo que está pasando".Al anunciar que "pronto" arribará a la provincia la Escuela Pública Itinerante, justificó que será "para llegar de forma más directa a la comunidad, para que los papás e integrantes de la sociedad civil conozcan por qué estamos peleando los docentes, cuál es nuestra lucha y por qué es tan importante el acompañamiento de toda la población en esta pelea".