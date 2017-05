Lanzaron la Asociación de Jueces Federales

La Asociación de Jueces Federales (AJUFE) de la República Argentina quedó constituida este viernes tras una asamblea en la Facultad de Derecho de la UBA de la que participaron más de cien magistrados de ese fuero.



Durante la reunión realizada en el salón Azul del predio universitario, el juez Jorge Morán, de la Cámara Contencioso Administrativa, fue elegido presidente y el titular del Juzgado Federal 4, Ariel Lijo, secretario general.



"Esto se hace en busca de soluciones comunes para jueces con problemas comunes. Son cosas que aisladamente no se logran", sostuvo Morán en diálogo con Télam a pocos minutos de finalizada la asamblea.



"El factor aglutinante es que somos todos jueces del fuero federal con inquietudes en común y la idea es intercambiar ideas, generar actividad académica, trabajar propuestas legislativas", resumió Lijo en diálogo con la prensa.



Los jueces federales son los encargados de intervenir en causas por delitos la acción del crimen organizado, trata de personas, delitos contra los derechos humanos y delitos migratorios, entre otros.



Los magistrados establecieron que abonarán 500 pesos de cuota y que las vicepresidencias estarán ocupadas por jueces de las distintas regiones del país para poder imprimirle a la Asociación un sello federal.



Entre los presentes y los magistrados que mandaron poderes porque no podían ser de la partida, los organizadores contabilizaron 193 inscriptos.



"Fue una amplia convocatoria a la que asistieron jueces de todos los fueros federales del país. Se formó una lista de consenso y se aclaró que no vamos a establecer divisiones", resumió el magistrado Leopoldo Bruglia, de la Cámara Federal porteña.



Fuentes de la organización informaron que la sede de la Asociación podría montarse en una oficina prestada por la Asociación Científica Argentina, sobre la Avenida Santa Fe, en el centro porteño, y que en los próximos días se trabajará en el estatuto.



"Esto no se hace contra nadie. La Asociación de Magistrados seguirá teniendo su rol. Nuestra Asociación tiende a trabajar sobre nuestra especialización; aunque a la vez es una red de contención", sostuvo un juez que participó de la Asamblea.



Algunos jueces señalaron que buscarán promover propuestas legislativas y, entre las primeras, ubicaron una destinada a acelerar los juicios de instrucción para evitar las demoras y, así, las críticas.



De la asamblea participaron, entre otros, los jueces de Comodoro Py Sebastián Ramos, Luis Rodríguez, Sebastián Casanello, Sergio Torres y otros que no asistieron personalmente, como María Servini, enviaron un poder para acompañar el encuentro.



También estuvieron presentes, entre otros los jueces Mariano Borinsky (Casación), Marcelo Aguinsky (Penal Económico) y decenas de magistrados del interior del país.