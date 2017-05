"No está bien que haya una justicia para quien puede pagar y otra para el pobre"

Los padres de Micaela García se reunieron este viernes con el gobernador, Gustavo Bordet. Tras la audiencia, el padre de la joven brutalmente asesinada en Gualeguay, Néstor "Yuyo" García, manifestó su "satisfacción porque el gobierno provincial está comprometido a realizar una serie de cambios necesarios".Precisó que hablaron sobre "proyectos de leyes que se están presentando en el Congreso de la Nación y pedimos su acompañamiento, a ver si puede conversar con los legisladores nacionales de su espacio político para que apoyen estas iniciativas, orientadas, fundamentalmente, a la prevención".Es que, según hizo notar, "lo que notamos es que, es decir, se focaliza en cómo incrementar las penas o evitar las salidas, pero una vez que el hecho ya ocurrió. Este paquete de leyes que presentamos tiene que ver con la prevención".Se explayó diciendo que "uno de los mismos está relacionado con la capacitación en perspectiva de género en los tres poderes del Estado y en todos sus niveles. Otro tiene que ver con la ley de formación de promotoras de género".Según García, Bordet "se comprometió a hacer funcionar efectivamente el Patronato de Liberados y que se hará cargo de que, porque el juicio será revisado por una instancia superior. Queremos que esto no sea un hecho aislado, sino que se sistematice.".para los sospechosos de delitos sexuales, con alguna pulsera para la víctima, que no sea visible, porque si no la estamos victimizando dos veces. Con un sistema de monitoreo que funcione".Asimismo, consideró que se deben impulsar cambios en el Poder Judicial, porque ". Nos parece que debe haber un protocolo donde haya un fiscal que coordine, pero otro que tome decisiones".Ejemplificó que en el caso de Micaela "cuando se encontró a Sebastián Wagner el fiscal estuvo desde las 17 hasta la madrugada tomando declaraciones a su círculo y la Policía no tenía instrucciones de cómo seguir con la búsqueda. Y cada hora que pasa es una posibilidad menos de encontrar con vida a la persona desaparecida".