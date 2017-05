Internas en el PRO: Quedó oficializada sólo una lista

La Junta Electoral se expedió este jueves y desestimó, por falta de avales, la lista que lidera Hernán Blazquez y oficializó, en cambio, la lista de la agrupación "Compromiso Entrerriano" , que encabeza Gustavo Hein, para el Consejo Directivo Provincial de la fuerza política que disputará su interna el 3 de junio.Si la lista opositora no apela, las elecciones tendrán lugar sólo en el departamento Nogoyá.Será así ya que en su fallo, la Junta desestimó también las listas de Actitud PRO de Concordia, Paraná, Villaguay, Gualeguaychú por irregularidades o falta de avales. Mientras que en San Salvador, rechazó la nómina de "Compromiso Entrerriano" porque los titulares no estaban acompañados por suplentes en los cargos.También desestimó, por improcedentes, las impugnaciones presentadas contra la apoderada Josefina Etienot, y contra las listas departamentales de Compromiso Entrerriano, y exigió a la lista Actitud PRO la adopción de un nombre que no utilice la denominación partidaria "PRO" que es de la fuerza política.En su fallo, la Junta rechazó además la impugnación formulada por la lista Actitud Pro a la listas presentadas por Compromiso Entrerriano, en base al presunto incumplimiento de afiliados de su obligación de efectuar aportes económicos al partido .