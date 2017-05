Viviendas residenciales en Paraná tributaban como baldíos

Foto 1/2 Foto 2/2

En línea con la política de ampliación de la base tributaria establecidas por la administración provincial, la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) lleva adelante operativos de control fiscal en la ciudad de Paraná, orientados a la detección de mejoras constructivas no declaradas. El mismo, tuvo lugar en zonas residenciales de la capital donde se detectaron irregularidades que concluyeron con el labrado de numerosas intimaciones.



El director Ejecutivo de la ATER, Sergio Granetto, se refirió a las acciones asegurando que "ponen de manifiesto las inequidades respecto de aquellos contribuyentes que pagan sus impuestos de acuerdo a la Ley y quienes, como en estos casos, no lo hacen. Estamos fortaleciendo el catastro para que recupere un rol fiscalizador que corrija está inequidad y permita ampliar la base tributaria "dijo. Asimismo, enmarcó estas acciones en la ley recientemente sancionada en la legislatura, anticipando instancias de declaración voluntaria de las mejoras para quienes no tengan declaradas sus construcciones de acuerdo a la ley.



Por su parte, Javier Rabbia y Carlos Duhalde, titulares de la Dirección de Catastro a cargo del operativo precisaron que se relevaron zonas residenciales donde se constataron inconsistencias entre las mejoras declaradas y las existentes. Asimismo, señalaron que se tomó contacto con los contribuyentes y se les intimó a que regularicen voluntariamente en un plazo de 15 días. Fecha tras la cual "se le incorporará de oficio las superficies o diferencias detectadas, aplicando multas y el retroactivo del impuesto inmobiliario en caso de no cumplimentar el requerimiento", concluyó.



Cruces con municipios



Al ser consultado por los municipios que vienen adhiriendo al programa de cruzamiento de dato, Rabbia recordó que son 12 las comunas adheridas y se aguardan la inclusión de otras cuatro para los próximos días, al tiempo que destacó lo instrumentado en Concordia: "donde se han emitido las primeras diferencias por valor de ocho millones de pesos, solo en las primeras 1200 partidas cruzadas".



Respecto de la comuna de Paraná, Duhalde señaló que "que se espera a la brevedad tener firmado del convenio a fin de poder homogeneizar de las bases catastrales y de esa forma regularizar una importante cantidad de inconsistencias".



Finalmente, en referencia a la reglamentación de la ley que habilitaría un proceso voluntario de declaración de mejoras constructivas, Duhalde agregó que "permitirá un marco jurídico que prevé la condonación de multas y la omisión de cobro retroactivo, solo para quienes concurran voluntariamente" concluyó.