Abad defendió el programa de devolución de IVA a jubilados

El jefe de la AFIP, Alberto Abad, defendió en la Cámara de Diputados el programa para la devolución del 15 por ciento del IVA a jubilados, pensionados y titulares de planes sociales por compras con tarjeta de débito, y se centró principalmente en los beneficios en torno al aumento de la bancarización de esos sectores.



Durante su exposición en la comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias, que preside el diputado Juan Manuel Pedrini (FPV-PJ), Abad ratificó que la política de reintegros por compras con medios de pago electrónico en comercios minoristas hasta un tope de 300 pesos mensuales "va por el buen camino", al señalar que la tasa de uso mensual de tarjetas de crédito de este universo de 6.200.000 millones de beneficiarios creció desde el 8 por ciento desde la puesta en marcha a mediados del año pasado al 22 por ciento en abril.



En total, el volumen acumulado de reintegros de IVA efectuados por el organismo recaudador fue de 1500 millones, una cifra muy distante de la meta de 22.000 millones de pesos que el oficialismo se había propuesto en la ley y de los 17.000 millones contemplados en el presupuesto de este año.



A propósito de la ampliación de la base tributaria, Abad señaló que en abril fueron 1.350.000 personas las que utilizaron al menos una vez la tarjeta de crédito para acceder al beneficio del reintegro.



La presencia del jefe del organismo recaudador fue requerida luego de que surgieran dudas respecto de la efectividad de la ley 27.253 promulgada y reglamentada en julio del año pasado, a partir de datos sobre el bajo alcance de los reintegros.



A través de unas filminas proyectadas en la sala donde se reunió la comisión en el edificio anexo del Congreso, Abad detalló que entre julio y septiembre del año pasado el promedio mensual de los reintegros fue de 118 millones, mientras que entre octubre y diciembre fue de 148 millones, en el primer trimestre del 2017 de 146 millones, y finalmente en abril de 152 millones.



A partir de este cuadro de situación, el diputado del Frente para la Victoria Axel Kicillof no dudó el tildar la implementación del programa como un "fracaso" y cuestionó que la AFIP haya antepuesto el objetivo de "bancarizar" por encima de la recomposición de los ingresos de los sectores vulnerables.



Si bien el exministro de Economía recordó que el bloque que él integra acompañó la aprobación de la ley, al señalar que en cualquier caso la medida no podía ocasionar ningún perjuicio, aseveró que era muy "difícil imponerle el posnet a los comerciantes" y el uso del plástico a los jubilados.



"Lo que nosotros dijimos se está cumpliendo. Es un fracaso, aceptémoslo. Vamos a los hechos y démosle la plata a los que lo necesitan. Le recomendaría al Gobierno devolver estos 300 pesos a estos sectores y después ver como bancarizamos por otros medios", manifestó Kicillof, que tildó de "magros" los resultados de la medida.



A su turno, Abad salió al cruce de los reproches del legislador kirchnerista y recalcó que el programa de devolución de IVA para los sectores más endebles de la población no deben analizarse "en el corto plazo" ya que se trata de una "política pública que se desarrolla en el tiempo".



El funcionario reconoció la "complejidad" de la reforma, que adjudicó a una "cultura de la informalidad" que resiste en la sociedad argentina, pero dijo que hay que tener "paciencia" para revertir esta situación y empezar a ver los frutos.



Por otra parte, Abad recordó que ya está en marcha la "segunda fase" del plan de "formalización" con un cronograma que fija plazos para la instalación de "posnet" en comercios, restaurantes y servicios profesionales.



"La fase 2 es la obligatoriedad de aceptar tarjeta de débito. De esa manera estamos eliminando el efectivo y los problemas de seguridad", destacó Abad, que informó que aquellos que no cumplan con los requisitos en los plazos requeridos quedarán sujetos a multas y, en los casos reincidentes, a clausuras de entre tres y cinco días.



Así, los comercios, hoteles y restaurantes que facturan más de 4 millones de pesos anuales tuvieron tiempo hasta el 30 de abril para adecuarse a la legislación, mientras que los establecimientos con ventas netas de entre 1 millón de 4 millón podrán hacerlo hasta el 31 de mayo, y los menores o iguales a un millón hasta el 30 de junio.



En cuanto a los profesionales, como psicólogos, médicos o abogados, tendrán que aceptar pagos con débito a partir del 31 de julio (más de 4 millones), del 31 de agosto (1 a 4 millones) y 30 de septiembre (menos de un millón).



Los monotributistas finalmente deberán instalar equipos de posnet hasta el 31 de diciembre (categorías F a K) y hasta el 31 de marzo (categorías A a E).



De acuerdo al registro de la AFIP, actualmente hay 670.00 establecimientos con posnet, de los cuales 52.00 fueron instalados durante el transcurso del 2017.