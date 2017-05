El gobierno argentino mira "con preocupación" la situación que se vive en Brasil

Economía Advierten sobre el impacto que la crisis de Brasil podría tener en Argentina

El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, dijo que el gobierno nacional mira "con preocupación" la situación que se vive en Brasil, donde el presidente Michel Temer está acusado de haber recibido sobornos de parte de empresarios, y afirmó que la situación que atraviesa el principal socio comercial que tiene Argentina "debe resolverse a través de las instituciones"."Nos preocupa la situación en Brasil y creemos que la situación debe resolverse en el marco de las instituciones. Si a ese país le va bien a Argentina también. Está es una situación que afecta la recuperación económica que se estaba dando en los dos países", declaró Frigerio a la señal televisiva TN.El presidente dijo que no renunciará, pero su supervivencia en el cargo frente al terremoto político provocado por escuchas autorizadas por la Corte Suprema sobre corrupción está amenazada por siete pedidos de juicio político, el quiebre de su base de apoyo en el Congreso y manifestaciones que claman por elecciones anticipadas.En cuanto a las denuncias que pesan sobre el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, sindicado de haber recibido supuestas coimas por parte de la empresa brasileña Odebrecht, el funcionario afirmó que "la justicia está liberada para investigar todas las denuncias"."Por decisión del presidente (Mauricio) Macri, todos los funcionarios están a disposición de la Justicia, que está liberada para investigar los hechos de corrupción del pasado y del presente, si los hubiera. En el caso de (Gustavo) Arribas se investiga un caso que si sucedió fue cuando no era funcionario del Gobierno, por eso no se lo apartó", explicó Frigerio."Estamos discutiendo con la gobernadora (Alicia Kirchner) la conformación de una hoja de ruta. Queremos ayudar a la provincia, pero tiene que presentarnos un plan. No le vamos a decir que es lo que tienen qué hacer, pero la supresión de la ley de lemas ayudaría a resolver las cosas", subrayó.