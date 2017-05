Macri: "Argentina tendrá éxito porque respeta la palabra y los acuerdos"

El presidente Mauricio Macri remarcó que la Argentina "va a tener éxito" en la nueva etapa que ha emprendido porque el Gobierno respeta "la palabra, los acuerdos firmados" y expresa "un cambio en las relaciones con el mundo".Al exponer en el Foro Económico Japón- Argentina, realizado en Hotel The Prince Park Tower Tokyo, el Presidente subrayó la importancia de que ambos países profundicen las relaciones "en mutuo beneficio"."Expresamos un cambio en las relaciones con el mundo. Estamos con legisladores y gobernadores de partidos de la oposición para decirles que el mundo no es una amenaza, sino como una oportunidad para crecer y desarrollarnos", enfatizó Macri.Luego de mencionar las medidas adoptadas por el Gobierno para "arreglar la macroeconomía", ratificó el compromiso del Gobierno de bajar el déficit fiscal, llegar a un dígito de inflación en poco tiempo y reducir la pobreza.Afirmó que Japón es un socio importante para el objetivo de darle valor agregado a los productos agropecuarios, uno de los principales motores del país, como también para ayudar al desarrollo de la infraestructura, la minería, la energía, la comunicación y la industria automotriz."Queremos que Japón tenga una presencia importante. Con nuestras licitaciones abiertas y transparentes, y con sus precios y financiamiento, tiene grandes chances" de participar en grandes emprendimientos, dijo el Presidente.En ese sentido señaló que "la cultura, el orden y la seriedad japonesa es lo que necesitamos para nuestros enormes recursos naturales".En otro momento de su alocución, Macri subrayó que además del flujo de inversiones, es importante para ambos países reforzar el intercambio cultural, que ya encontró un puente con el tango y el deporte."Es difícil que ustedes encuentren un país, en el mundo, con la potencialidad de crecimiento que tiene la Argentina", enfatizó hoy el presidente Mauricio Macri al exponer esta mañana ante un grupo de CEOs de importantes empresas de Japón.El Presidente remarcó que espera que esa Nación "apueste fuertemente a la inversión en la Argentina" para que la ayude a desarrollar áreas clave de la economía y la producción.Macri indicó que el hecho de que esté a punto de reunirse por tercera vez con el primer ministro Shinzo Abe en un lapso de 15 meses "demuestra que hay un enorme interés entre ambos países para establecer una relación estratégica a largo plazo".El Jefe de Estado les señaló que se ha abierto una nueva etapa en la Argentina a partir de que el Gobierno estableció "reglas claras" y generó "transparencia" para alentar la llegada de inversores."Nosotros estamos abiertos a ayudar a que las empresas japonesas tengan las mejores condiciones para que inviertan", apuntó el Presidente en la reunión que, junto a ministros y otros funcionarios de gobierno, mantuvo con líderes empresariales en el Hotel Prince Park Tower Tokyo.Afirmó que la Argentina "necesita más del orden y de ese compromiso que tiene Japón con mejorar continuamente para convertirse en un país realmente competitivo y productivo"."Tenemos excelentes recursos humanos e increíbles recursos naturales, pero nos ha faltado el método y la organización", explicó."Ahora dejamos de ver el mundo como una amenaza, ahora lo vemos como una oportunidad; es un gran desafío", afirmó.Destacó el hecho de que es "el primer presidente argentino en venir después de 19 años y esto tiene que ver con la decisión de mi país de sumarse al mundo".Dijo que desde diciembre de 2015 la Argentina comenzó a dejar atrás "el aislamiento que hizo que no nos desarrollemos como otros países o como el promedio de los de la región".Señaló que "hay enormes oportunidades especialmente en el sector de la energía renovables, donde vamos yendo hacia energías menos contaminantes".Macri también les enfatizó las posibilidades de explotar la gran reserva de shale gas que existe en el yacimiento de Vaca Muerta y de litio, teniendo en cuenta de que no existe techo para la demanda de ese mineral.El Presidente señaló que la Argentina necesita también recuperar los años de desinversión en materia de infraestructura y construir puentes, aeropuertos, rutas y puertos para potenciar la actividad comercial y productiva de las economías regionales.También hizo hincapié en que la inflación está en un proceso de baja y señalo que el costo de vida descenderá a un dígito para el año 2019.De mismo modo, recordó que entre las principales medidas de sesgo económico que adoptó desde su primer día de gobierno figuran el acuerdo de pago a los holdouts, el retorno a los mercados financieros y la quita de las retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios.Dijo que esas decisiones van en línea con generar "trabajo argentino y reducir ese 30 por ciento de pobreza en el país, que "no tiene perdón, dadas las condiciones que tenemos y que están a la luz del mundo entero".Por su parte, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, señaló que las inversiones japonesas están orientadas al sector automotriz y "esperamos poder mejorar las condiciones para que puedan ampliar sus plantas"."Queremos que en la Argentina se produzcan un millón de unidades y para eso buscamos el desarrollo local de autopartes complementarias", añadió el Ministro al dirigirse a los empresarios.También les mencionó que se firmó un nuevo acuerdo con Brasil y que al mismo tiempo "hemos abierto un diálogo muy productivo con el sector gremial para sumarse a ese plan de ampliación de unidades".En tanto el titular de Energía y Minería, Juan José Aranguren, remarcó que la Argentina necesita tener "seguridad energética" y al mismo tiempo generar más potencias alternativas para ayudar a la lucha contra el cambio climático."En las licitaciones que lanzamos ya henos alcanzado los 6500 millones de dólares y esperamos ser igual de exitosos en las cuatro licitaciones que se vienen en esta nueva etapa", puntualizó.El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, les remarcó que "se está tratando de bajar los costos logísticos, tanto para el traslado a las concesionarias como para la exportación".A vez, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, señaló que "es importante el caudal de exportación de pesca, sorgo y harina de pescado" y dijo que "se está buscando exportar carne bovina directamente desde el sur".Los CEOs destacaron los cambios favorables que se están dando en la Argentina y los representantes de Toyota remarcaron que convirtieron su planta "en un hub para la región" que consecuentemente abre la posibilidad de incrementar el personal y de empleos indirectos.En tanto que los directivos de Mitsui, subrayaron que están dispuestos a desarrollar proyectos nuevos "porque han mejorado las condiciones de inversión en la Argentina" en especial al desarrollo de granos con fines de exportación.Señalaron que quieren volcar su experiencia en puertos en la Argentina y que también les interesa incursionar en la producción de energías renovables.