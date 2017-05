Fallo inédito en Catamarca por el desafío suicida de La Ballena Azul

Un juez exhortó al gobierno provincial a generar medidas para prevenir lesiones y suicidios en los adolescentes por este juego.En el fallo de Rodrigo Morabito, a cargo del Juzgado de Menores N° 1 de Catamarca, se exige al Ministerio de Salud provincial que haga cumplir la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, de abril de 2015, que asegura la "atención biopsicosocial, la investigación científica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección y atención de las personas en riesgo de suicidio".A su vez, resolvió que los diarios de mayor tirada y relevancia de Catamarca "publiquen de manera urgente las pautas de detección y prevención del desafío llamado 'La Ballena Azul'".Lo hizo con el argumento de que el artículo 17 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño pide a los medios de comunicación "promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental".Si bien no se registraron muertes de adolescentes por este juego en Catamarca, el juez aseguró a Télam que "hay muchos casos de suicidio adolescente por chicos y chicas que participan de juegos y pactos" y advirtió que "La Ballena Azul se viene extendiendo rápidamente" por el mundo y el país."Esto es algo inédito, se rompe el mito de que la Justicia no previene", siguió y recomendó "estar actualizados como padres".El magistrado recomendó a los padres de adolescentes "mantener un canal de diálogo con los chicos, ver sus perfiles de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y analizar qué cosas están compartiendo" y, de detectarse problemas, "ponerse en contacto con las autoridades sanitarias, judiciales u ONGs o con las mismas redes sociales".En otra iniciativa para reducir el riesgo de acciones autolesivas, el diputado cordobés del frente UNA, Juan Fernando Brügge, presentó un proyecto para agravar las penas contra quien instigue al suicidio, descrito en el artículo 83 del Código Penal de la Nación. También pidió crear la figura de instigación a la autolesión mediante la modificación del artículo 94° del mismo código.Según el diputado, "ante la aparición en las redes sociales de los denominados desafíos que incitan a los usuarios a llevar adelante una serie de acciones riesgosas, es necesario que mencionemos el vacío legal existente".Brügge propuso elevar de 2 a 5 años la pena por instigación al suicidio, que hoy es de 1 a 4 años; e incorporar al artículo 94 del Código Penal que "será reprimido con prisión de un mes a un año, el que instigare o indujere a la autolesión, de cualquier tipo, de otra persona, o le ayudare a cometerla".La iniciativa legislativa contempla como agravantes de las penas que las víctimas sean nenes y adolescentes, si se utilizan las redes sociales digitales y "comunicaciones electrónicas" para lograr el cometido, si la víctima es una "persona indeterminada" y cuando el resultado involucre a más de una persona."La Ballena Azul" surgió en Rusia y se extendió en todo el mundo. Ya se conocieron al menos 130 muertes de adolescentes y se presume que hay miles de chicos en peligro.Morabito citó en el fallo los casos de San Juan, donde un adolescente de 14 años se intoxicó tras tragar pastillas y avisar que estaba participando del juego. También recordó que en La Plata una nena de 12 años "presentó lesiones corporales en sus extremidades compatibles con las que impone este juego".A partir de la información del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, Brügge agregó que tres chicos, de entre 12 y 16 años, del noroeste del país presentaron heridas que se condicen con las que demanda el juego.En Argentina no hay estadísticas oficiales sobre este desafío.Clarín.