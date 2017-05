Senado modificó proyecto Bicameral de control de obras con capitales chinos

En una extensa sesión, el Senado entrerriano dio hoy sanción definitiva al proyecto que autoriza al gobierno provincial contraer deuda por $4.000 millones. También se dio acuerdo por unanimidad para que Miguel Ángel Giorgio conforme el Superior Tribunal de Justicia y se dio media sanción al proyecto para la creación de una comisión bicameral para el seguimiento y fiscalización de la asignación de los recursos obtenidos mediante las operaciones de crédito para financiar los Proyectos de Obras Públicas contratadas por el Estado Provincial con China State Construction Engineering Corporation Ltd.





La Sesión fue presidida por el vicegobernador Adán Humberto Bahl y contó con la presencia de 16 senadores.





La Cámara de Senadores sancionó con fuerza de Ley el proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo provincial a tomar crédito por 4.000 millones de pesos o su equivalente en moneda extranjera, "con destino tanto a la refinanciación o reestructuración de los servicios de la deuda pública, como al financiamiento del déficit acumulado y consolidado de las rentas generales". Además, se adecuó el artículo para otorgar créditos a los municipios de la deuda de 350 millones de dólares tomada por la provincia en el mes de febrero pasado.





Sobre este tema, el senador por Concordia, Ángel Giano, manifestó que esta ley "implicará facultar al Poder Ejecutivo a tomar créditos para regularizar la situación estructural en el marco de una política del gobernador cual es la de administrar la cosa pública, dando previsibilidad económica y financiera a la gestión".





Destacó también que "esto ayudará a trabajar con todos los municipios, las juntas de gobierno y aún con el gobierno nacional. Esta ley no implica una mayor deuda porque el destino del crédito es para cancelar deuda existente", dijo Giano y recordó que "este proyecto cuenta con la autorización del Ministerio de Finanzas de la Nación porque, debemos aclarar, -dijo- que Entre Ríos no escapa al resto de las provincias argentinas que necesitan de este tipo de financiamiento para su administración".





Por el bloque opositor, hicieron uso de la palabra los senadores Raymundo Kisser y Roque Ferrari quienes destacaron que esta ley "facultará a los municipios a tomar créditos. No se trata de un nuevo endeudamiento de la provincia - dijo Kisser- es reordenar las cuentas y darle a los municipios la posibilidad de tomar créditos para la realización de obras".





En tanto, Ferrari destacó que "no queremos poner palos en la rueda ni ser una oposición obstructiva; queremos acompañar y apoyar el éxito del gobierno provincial porque será el éxito de todos los entrerrianos".







Acuerdo a Giorgio





También se aprobó por unanimidad el pliego para que Miguel Ángel Giorgio sea vocal de la Sala 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia.





El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, el senador Lucas Larrarte fue quien hizo uso de la palabra y destacó que el doctor Giorgio "es una persona proba, transparente y honesta que viene a trabajar en el marco de la legalidad tratando de aportar eficacia y eficiencia al Poder Judicial y demostró ser una persona preocupada y que piensa en facilitar la accesibilidad e inmediatez del acceso a la justicia y la búsqueda de la vedad".







Comisión Bicameral







Por otra parte, el Senado aprobó también, pero con modificaciones el proyecto que se encontraba en el Orden del día de la fecha, por el cual se establecería la creación en el ámbito del Poder Legislativo Provincial, una Comisión Bicameral para el seguimiento y fiscalización de la asignación de los recursos obtenidos mediante las operaciones de crédito para financiar los Proyectos de Obras Públicas contratadas por el Estado Provincial con China State Construction Engineering Corporation Ltd.





Sobre este tema se destaca que en las modificaciones se estableció que la comisión estará integrada por tres senadores y tres diputados, teniendo la mayoría y la presidencia de la Comisión la primera minoría o sea la oposición.





En este sentido se destacó la labor conjunta el trabajo armónico para llegar a un acuerdo entre los bloques y poder dar crecimiento a los departamentos del norte entrerriano que han sido postergados históricamente.