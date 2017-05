Extienden plazo de consulta de los padrones provisorios hasta el 29 de mayo

La Cámara Nacional Electoral extendió hoy el plazo de consulta de los padrones provisorios para las próximas elecciones legislativas hasta el próximo lunes 29 de mayo.La medida tiene como objetivo "posibilitar que los electores que aún no han consultado los padrones puedan hacerlo y lograr una mayor actualización y depuración de los mismos", informó el máximo tribunal electoral.Para las elecciones primarias del 13 de agosto y las generales del 22 de octubre se podrá votar con cualquier documento identificatorio, siempre y cuando se encuentre en buen estado y sea el último tramitado por el ciudadano, aún cuando lleve impresa la leyenda "No válido para votar".Los documentos válidos para votar son Libreta de Enrolamiento, Libreta Cívica, Documento Nacional de Identidad (Libreta Verde), Documento Nacional de Identidad (Libreta Celeste), Tarjeta de D.N.I. Libreta Celeste y nuevo D.N.I. tarjeta.El padrón provisorio puede consultarse en el sitio web de la Cámara (electoral.gob.ar) e incorpora la información actualizada hasta el 25 de abril, inclusive: aquellos que cumplan los 16 años de edad hasta el 22 de octubre próximo deben corroborar que figuren en el mismo, caso contrario, deberán solicitar su inclusión.Los reclamos pueden hacerse online al momento de la consulta, por e-mail a reclamos.padron@pjn.gov.ar , telefónicamente al 0800-999-7237, en persona en la Cámara Nacional Electoral o bien en la Secretaría Electoral correspondiente a su último domicilio.Por otra parte, la jueza federal María Servini de Cubría informó este jueves que ya está abierta la inscripción para postulantes a autoridad de mesa en la Ciudad de Buenos Aires: los interesados deberán concurrir a la Secretaría Electoral, ubicada: en el Palacio de Tribunales (Tucumán 1320 de 7:30 a 16:00), y es requisito indispensable no estar afiliado a un partido político desde la última elección. (NA).-