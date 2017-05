"Hoy Rossi puede dejar libre a otro violador", dijo el padre de Micaela García

En el marco de un encuentro de decanos de las Facultades de Ingeniería que se realizó en Oro Verde, Néstor García, a cargo de la casa de altos estudios de Concepción del Uruguay y padre de Micaela García, la joven asesinada en Gualeguay, dialogó con Elonce TV y contó sobre la marcha de la Fundación creada tras la muerte de su hija y renovó sus críticas a la permanencia del juez de Ejecución de Penas Carlos Rossi en sus funciones.



"Hoy soy el papá de Micaela y con mucho orgullo, porque a su corta vida política es referente de un montón de jóvenes y realizó cosas que la mayoría de las personas no logran a lo largo de su vida", comenzó diciendo el hombre al que aún se le entrecorta la voz cuando recuerda a su hija.



Respecto a la marcha de la Fundación Micaela García "La Negra" señaló que "ya hicimos el depósito de 50.000 pesos que nos exigen y este viernes mi mujer hará la presentación en Inspección General del estatuto con el plan a tres años. Pero informalmente ya hemos hecho muchas cosas porque había mucha ansiedad de la gente para trabajar".



En tal sentido, contó que hay más de 300 voluntarios inscriptos para colaborar y se realizó una jornada para explicar cómo está conformada la Fundación. Néstor junto con la madre y un hermano mayor de Micaela son los tres socios fundadores.



La similitud con el caso Gisela López



Por otra parte, Néstor García contó que se comunicó con los familiares de Gisela López, la joven hallada sin vida luego de estar desaparecida en Santa Elena, caso que se asemeja al de Micaela. "Lo llamé a Gabriel (hermano de Gisela) y estuvimos hablando bastante. Quedamos en trabajar en conjunto para que las cosas cambien. Por el caso específico de él me pidió que lo ayudara con algunas cosas". El hecho de Gisela y Micaela "fue bastante similar, y lamentablemente las tres personas imputadas quedaron absueltas y los responsables siguen en la calle y eso como sociedad no lo podemos permitir", dijo en relación al fallo que dejó sin culpables el caso de la joven santaelenense.



Consultado sobre el regreso del juez Carlos Rossi a sus funciones, García entendió que "no debería" haber vuelto a su despacho. Y señaló que ayer estuvo reunido con la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak y el vocal del STJ, Carlos Carubia, presidente del Tribunal de Enjuiciamiento, quienes le explicaron "los procedimientos y pasos" del jury. "Yo les manifesté que tiene que haber un mecanismo para que Rossi no esté en funciones y si no lo hay, se tienen que cambiar las leyes y crearlo, porque sinceramente parece una burla".



García entendió que independientemente de la cuestión "legal", está la parte "moral", y señaló que el magistrado en ningún momento "tuvo voluntad de correrse del cargo. Y hoy puede dejar libre con salida transitoria a otro violador, porque está en sus funciones, y que en un futuro a otra gurisa entrerriana le pase lo mismo que le pasó a Micaela".



"Tenemos un compromiso con Micaela, con su modelo de vida, con su elección de cómo vivir y tenemos que cumplirle el sueño. Ese es mi único compromiso, yo no tengo compromiso ni con el poder político ni judicial y voy a seguir bregando hasta el día que me muera, para que las cosas cambien y espero que desde el poder político y judicial me ayuden en este cambio porque voy a seguir insistiendo para que las cosas mejoren", dijo finalmente García. Elonce.com