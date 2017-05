UPCN cumple jornada de paro y evalúa nuevas medidas de fuerza

La secretaria Gremial, Carina Domínguez informó que el paro de este jueves 18 de mayo "tuvo una respuesta de acuerdo a la característica de la repartición donde se realizó". En ese sentido precisó que "en el Registro Civil el acatamiento fue alto", mientras que "los hospitales están funcionando con suplentes y guardias mínimas". Además señaló que "en las escuelas donde funcionan los comedores, en la mayoría se ha hecho menú alternativo, con adhesión importante de los auxiliares, del personal de servicio".



"Los porcentajes pueden ir variando, es dispar el acatamiento, pero la respuesta de los compañeros es de adhesión a la protesta", subrayó.



"El paro es una repuesta a la decisión del Gobierno de no reabrir paritarias y de tomar una decisión unilateral respecto al salario", explicó la gremialista, en referencia al aumento salarial que las autoridades gubernamentales resolvieron aplicar a los trabajadores, sin haber mediado una discusión con el sindicato. "Estamos pidiendo que se revierta esta actitud y se retome la negociación salarial en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, con la paritaria", reclamó la dirigente de UPCN.



Respecto a la continuidad de las medidas de fuerza, Domínguez adelantó que "se irá evaluando" pero que "las asambleas continúan en las reparticiones públicas, de acuerdo al carácter administrativo y la función".



Adelantó que "en el caso del Registro Civil, probablemente van a resolver incrementar la retención de servicio y realizar otras acciones en el interior de la provincia".



Luego comentó que hasta el momento "no hubo ningún tipo de respuesta por parte del Gobierno, ningún planteo de visualizar algo distinto de lo que venimos sosteniendo durante los últimos días". Y advirtió: "Si no hay respuestas, las medidas se van a profundizar".



Señaló que entre los trabajadores hay "preocupación, malestar e incertidumbre" porque "anteriormente, a esta altura del año siempre teníamos resuelta la paritaria, con definiciones importantes y previsibilidad respecto a lo que va a ocurrir durante el año", mientras que esta vez la falta de respuestas se suma a "la crisis que vivimos los trabajadores en general". Domínguez entendió que la postura del Gobierno provincial "no contribuye en nada a generar un clima de certeza".



"El nivel de conflictividad va creciendo y hay mayor demanda de soluciones de parte de los compañeros, sobre todo gran parte del escalafón general, que tiene los sueldos más bajos y esta situación los perjudica doblemente", afirmó.



Por último aseguró: "Si no se produce la convocatoria, es inminente que vamos a continuar las medidas de fuerza. Para eso ya convocamos al cuerpo de delegado para el miércoles que viene, para definir nuevas acciones". (APF)