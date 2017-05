Promueven incorporación de establecimientos al formato de Escuelas de Gestión

Con el objetivo de mejorar y reconocer la labor de numerosas escuelas de gestión privada ubicadas en zonas vulnerables y con una misión social destacada, se promovió la incorporación de nuevos establecimientos a la forma Escuelas de Gestión Social. El Consejo General de Educación pasó de tener una escuela bajo este formato en 2014 a siete en 2016, y en la actualidad se trabaja para que más instituciones puedan sumarse a esta propuesta.



El director de Educación de Gestión Privada, Walter Galarza, compartió una jornada de trabajo con directores y apoderados legales de establecimiento de Chajarí, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Diamante, Concordia, Paraná, para trabajar en la posible incorporación de las instituciones como Escuelas de Gestión Social. Fue este miércoles en el Auditorio General San Martín, del CGE.



Al respecto, el funcionario dijo: "Quiero destacar en primer lugar, la enorme labor que realizan las escuelas que nos han visitado y que podrían ser incorporadas al formato de Gestión Social. Muchas de ellas, trabajan a contraturno en distintos actos a beneficio, ventas de garage, rifas, e incluso ponen plata de su bolsillo para garantizar el funcionamiento de las instituciones que representan. Tienen una enorme vocación pedagógica y de servicio al otro, se esfuerzan cada día por mostrar a los niños y niñas, adolescentes, jóvenes, que hay un mundo mejor que el que viven o transitan en sus familias, en sus barrios y ese mundo empieza en la escuela".



"En segundo lugar -puntualizó Galarza- cabe aclarar que las escuelas de gestión social se incorporan como tales a partir de un análisis pormenorizado en relación a si se ajustan a la normativa vigente y si cuentan con las condiciones del caso. Personalmente he visitado a todas las que podrían incorporarse este año, que son 12. De esta manera, de una escuela que teníamos hace un par de años bajo este formato, pasaríamos a casi 20 en los próximos meses. Eso comporta una gran oportunidad y un desafío de fortalecimiento de todo el sistema".



Las escuelas de Gestión Social fueron sancionadas en la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 -a la cual la provincia de Entre Ríos adhirió a través de la Ley Provincia de Educación Nº 9.890- e instrumentadas para garantizar el derecho de la educación de todos los ciudadanos, fundamentalmente de aquellos que por diversas circunstancias habitan en zonas vulnerables.



Este formato educativo se consolidó para integrar a la educación formal, la oferta existente en el país proveniente de organizaciones no tradicionales, asociaciones sin fines de lucro, clubes, credos religiosos, fundaciones, cooperativas de trabajadores, etc.



Se trata de escuelas de cuota cero, que prestan servicios universales y gratuitos, sin ningún tipo de discriminación alguna en el ingreso, permanencia y egreso, garantizando así la justicia educativa.



Se encuentran sujetas a la normativa vigente, entre otras a la Resolución 240/13 CGE que establece los principios y criterios sobre conformación de instituciones educativas y su incorporación efectiva al sistema.



Las escuelas de Gestión Social tienen acceso a los programas nacionales y Planes de Mejora, y el Estado reconoce en parte su funcionamiento a través del pago de la ART para los trabajadores y el seguro de responsabilidad civil.



Aquellos establecimientos que quieran ser de Gestión Social deben garantizar el cumplimiento irrestricto de la norma, entre lo que se destaca tener entre sus componente prioritarios el objetivo propio de la función social, contar con recursos económicos suficientes y respaldatorios, edificio habilitado para tal fin, mobiliario y material didáctico que garantice el funcionamiento de la Institución Escolar.