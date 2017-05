Agmer Uruguay realizó una clase pública en Concepción del Uruguay

Se realizó en Concepción del Uruguay, una clase pública organizada por la seccionar Uruguay de Agmer y de la que participaron miembros de las comunidades educativas de las escuelas primarias 36, 113, 116, de la integral 18 y de la Secundaria 20.La jornada, que se desarrolló en las intersecciones de los boulevares 12 de Octubre y Díaz Vélez, estuvo a cargo del secretario General de la Seccional Uruguay, Gustavo Blanc, y del Congresal Departamental, Federico Tálamo.En la primera parte de la clase pública se explicó cuáles son los fondos estatales que reciben las escuelas para limpieza y librería "demostrando que la inversión en productos de limpieza que realiza el gobierno de Entre Ríos es de entre 3 y 5 centavos por día por alumno". Según indicaron desde Agmer Uruguay, "esto es absolutamente insuficiente y constituye un riesgo para la salud de los chicos. De esta manera el Estado atenta contra el derecho de los niños de aprender en espacios dignos y también contra el derecho de los trabajadores de desempeñar su labor en condiciones higiénicas".En cuanto a librería, quedó demostrado, según el sindicato docente, "que el Estado Provincial invierte la cifra de 3 centavos por alumno por día lo cual también resulta a todas luces insuficiente".También se hizo notar que en Entre Ríos el Estado no se hace cargo de pagar servicios de emergencias médicas en las escuelas, de acuerdo al comunicado que difundieron desde la entidad sindical."Se señaló que esta falta de inversión estatal es gravísima y que es cubierta por las cooperadoras escolares o el funcionamiento de kioscos en las escuelas. Una de las cuestiones más preocupantes es que toda esta situación aumenta la brecha entre escuelas cuyas comunidades pueden aportar cada vez que la cooperadora realiza una actividad y otras en las cuales ese aporte es muy menor debido a la situación económica", subraya el texto.También se hizo referencia a la necesidad de que en las escuelas se revisen todas las instalaciones eléctricas y se coloquen matafuegos tal cual indican los manuales de prevención de las ART. Estas dos acciones son necesarias para no tener que lamentar luego accidentes que pueden ser de gravedad."Por último, se brindó un encuadre legal acerca de la obligación del Estado de invertir en educación, analizándose la Ley de Financiamiento Educativo a nivel nacional y la Constitución de Entre Ríos. En tal sentido, se resaltó la necesidad de que el gobierno garantice el cumplimiento de lo establecido en las leyes y demás normas, planteando que los derechos conquistados a favor de la educación pública no deben ser solamente letra sobre un documento, sino que deben verse materializados y llevados a la realidad a través de un cumplimiento efectivo de condiciones salariales, laborales y pedagógicas que hagan posible que la escuela cumpla con el objetivo de transformar la vida de los alumnos para que puedan convertirse en sujetos comprometidos con su futuro y capaces de realizarse como ciudadanos", según se informó.