Iosper celebra el 44 aniversario de su fundación

El Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) celebra hoy el 44 aniversario de su fundación. "Buscamos alcanzar siempre un mejor servicio, adecuándonos a los nuevos paradigmas de gestión organizacional, con un modelo de atención centrada en el afiliado", afirmó su presidente, Fernando Cañete. Creado por Ley 5326 el 18 de mayo de 1973, forma parte del Sistema de Seguridad Social argentino.



En la actualidad, la obra social más grande de Entre Ríos tiene más de 294.000 afiliados en toda la provincia, y cuenta con 73 Delegaciones distribuidas para "garantizar la equidad y accesibilidad de sus beneficiarios".



El funcionario destacó que el Instituto a su cargo "busca alcanzar siempre un mejor servicio, adecuándonos a los nuevos paradigmas de gestión organizacional, con un modelo de atención centrada en el afiliado",



Según se resaltó, adaptándose al uso de nuevas tecnologías, el Instituto puso en funcionamiento la plataforma Mi.Iosper, aplicación mediante la cual el afiliado puede autogestionar órdenes de consulta; generar recetarios para Planes Crónicos con formato SEO2, para prácticas ambulatorias de baja complejidad sin auditoría previa; imprimir la carta de derivación transitoria así como el cupón de pago de cápita; actualizar sus datos de contacto; registrar el o los destinos de un viaje, y acceder a su historia prestacional.



Cañete agregó que como Iosper es la principal obra social en la provincia, trabaja por el mantenimiento de los servicios brindados y la incorporación de nuevas tecnologías. "Forma parte además del Centro de Medicina Nuclear y Molecular de Entre Ríos (Cemener), que cuenta con equipamiento de avanzada para diagnosticar tumores con técnicas no invasivas, antes de que se manifiesten clínicamente", precisó.



Educación en salud



El Instituto trabaja diariamente para brindar más y mejores prestaciones, y apuesta a la prevención y educación para la salud. En 2015 lanzó su Campaña de Hábitos Saludables en la población afiliada, extensiva a la comunidad, lo que fortalece su labor como promotor de la salud. Se trata de estrategias sobre hábitos de vida saludables, para el fomento de una alimentación equilibrada, variada y moderada, la práctica regular de la actividad física, y la promoción de entornos saludables.



Iosper es también una organización reconocida por su aporte a la sociedad. Realiza contribuciones relevantes al desarrollo sustentable y humano, participa con entidades de la sociedad civil mediante convenios de cooperación mutua, y diseña e implementa políticas públicas trascendentales en salud. El Instituto fomenta también estos hábitos entre su personal, implementando la Pausa Activa en las oficinas, estableciendo nexos con entidades deportivas. Otro de sus importantes logros fue su certificación como Institución Libre de Humo de Tabaco.



La obra social continúa mejorando sus prestaciones y por eso firmó recientemente un convenio con la Sociedad Argentina de Diabetes (SAD), para colaborar en el desarrollo de un Plan integral para el abordaje de la diabetes, que contempla acciones de promoción, prevención, tratamiento, investigación y divulgación. El convenio permite que los afiliados puedan realizarse, una vez al año, un estudio para determinar si el tratamiento que realizan es efectivo o no. Además, para quienes no son insulino-dependientes, aumentó la cobertura del 50 al 70 por ciento. Otro hecho importante fue haber ampliado la cobertura de su Fondo Voluntario.



El presidente de la obra social destacó que "Iosper entiende las necesidades de sus afiliados, y por eso apuesta a una institución dinámica que se adapte a los avances en salud, trabajando todos los días con compromiso social".



Directorio obrero



El Directorio de la obra social representa a los trabajadores, lo que le otorga valor un valor inestimable porque garantiza las acciones de transparencia, modernización, y otras acciones que se llevan adelante desde el organismo.



Integran el Directorio su presidente, Fernando Cañete (Activos Poder Legislativo y Judicial); la contadora Viviana Sánchez, (Activos de Iosper); José Fermín Beltzer (Activos y retirados de la Policía); Fabián Monzón (Activos del Poder Ejecutivo); Marcelo Pagani (Activos del sector docente); Adrián Gómez (Agrupamiento Municipales); y Ricardo Bertonchini (Jubilados).



Un cumpleaños con trabajo



Con su edificio iluminado de color verde, tradicional tono que lo identifica, Iosper celebra su aniversario número 44. Un afiche conmemorativo se luce en Casa Central y en cada una de las 73 delegaciones, que, además, se engalanan hoy con globos, como corresponde a una verdadera fiesta de cumpleaños.