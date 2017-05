"La respuesta del gobierno es parcial", consideran los gremios docentes

Los gremios docentes evaluarán en los próximos días si aceptan la oferta salarial del gobierno entrerriano a partir del acortamiento de los tramos del incremento. Al respecto, el secretario general de Agmer, Fabián Peccín dijo aque la propuesta contiene el mismo porcentaje, pero incluye una modificación de los tramos. "Seis por ciento de marzo, cuatro por ciento desde mayo y 13,5 por ciento desde agosto", reiteró.Por ello consideró que "la respuesta es parcial, puesto que la rechazamos por insuficiente, exigiendo supresión de tramos, pero no ha modificado en el porcentual. Son los compañeros los que deciden", insistió. El resto de los sindicatos manifestó luego su coincidencia con estos conceptos.Por su parte, el dirigente acotó que "la devolución o no de los días descontados quedará supeditada a la aceptación de la propuesta salarial".Sobre el levantamiento de la carpa instalada en el centro cívico, manifestó que si consideran que hay respuestas a las demandas de los gremios y el frente sindical así lo acuerda, la misma se levantará. "Hasta tanto no haya respuestas favorable, la carpa seguirá hasta donde está".Además subrayó como "un punto favorable que haya una equiparación salarial de los cargos directivos con los de supervisores de todos los niveles".Por su parte, la titular de UDA, Mirtha Raya, convalidó los dichos de Peccín y lamentó que "la provincia no puede ofrecernos más, pero quedó muy en claro que el gobernador en ningún momento dijo nada en contra del pedido de paritaria nacional".En tanto, Sergio Pesoa de AMET dijo que "entre mañana y el lunes evaluaremos la propuesta en las bases y se evaluarán las medidas a seguir.Finalmente, el secretario adjunto de AMET, Carlos Varela, manifestó que desde mañana también habrá asambleas para evaluar la oferta. "Tenemos el mandato de mantener el frente sindical", completó.