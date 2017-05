Jerarquizados protestaron frente al municipio de Paraná y cortaron la calle

Trabajadores nucleados en la Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná se manifestaron frente al palacio municipal y cortaron la intersección de calles Urquiza y Corrientes.La entidad, desde la semana pasada realiza asambleas permanentes y dos horas de retención de servicios; pero este miércoles fueron de tres horas por turno y con una protesta en la puerta de la municipalidad, registróEn la oportunidad, reclamaron por promesas incumplidas por parte del Ejecutivo municipal e irregularidades en los pases a planta. "Hay mucha gente con antigüedad que está quedando afuera de los decretos, mientras que hay otros con cinco meses que ya fueron pasados a planta", denunció Pedro Acosta, secretario general de APS.Reclaman también por el Código 679, un adicional exclusivo para jerarquizados, el cual no se les paga desde 2016, según advirtieron. "Hay que terminar con el trabajo en negro", subrayó Acosta."El Ejecutivo mantuvo conversaciones con nosotros y se comprometió con algunos decretos pero no los cumplió y el trabajador está cansado que lo basureen", justificó ante, Darío Fernández, secretario adjunta del gremio. "Para exigir al intendente que nos dé respuestas por escrito y no de palabra, porque ya nos hemos ido en dos o tres oportunidades con su compromiso, y no ha cumplido", agregó.Por su parte, Fabricio Retamal, secretario Gremial de la APS, manifestó su rechazo a los eventuales descuentos por huelga. "Emitieron una circular con fecha del 12 de mayo por la cual, le quitan el derecho a reclamo a todos los empleados municipales que no sean afiliados a un gremio porque piden a secretarios que eleven el listado de los municipales que se suman a la retención de servicios y ellos van a cotejar con el padrón de afiliados de APS a quién le van a descontar el día".