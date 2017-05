UPCN convocó a un paro de actividades para este jueves

UPCN refuerza las medidas de fuerza ante la falta de convocatoria por parte del gobierno para discutir salario y este jueves realizará un paro de actividades en las reparticiones provinciales.



"No habiendo convocatoria por parte del Gobierno para dar continuidad a la discusión paritaria, la medida de fuerza queda ratificada para este jueves en todos los sectores de la Administración Pública y se prevé que funcionen los lugares donde existen servicios críticos, guardias mínimas", confirmó a Elonce TV, la secretaria general del sindicato, Carina Domínguez.



"Necesitamos volver a la negociones, porque allí se discute no solo el aumento salarial, sino también, la regularización de plantas y las recategorizaciones, que son puntos importantes para los trabajadores estatales", argumentó Domínguez. "No es posible dilatar más los tiempos de la paritaria y con él, la discusión salarial y los temas que hemos planteado como soluciones para los trabajadores", agregó.



En el marco de la huelga, anticipó que habrá un funcionamiento mínimo en el Registro Civil, un menú alternativo en comedores y guardias mínimas en los servicios necesarios de los hospitales.



La semana próxima continuarán las asambleas informativas, a la espera de que el Gobierno convoque a UPCN para continuar con la discusión paritaria. Elonce.com