Bordet dio detalles sobre ley para obtener créditos y proyecto Mandisoví Chico

El gobernador Gustavo Bordet, junto al vicegobernador Adán Bahl, dio detalles sobre la situación económica y financiera de la Provincia y sobre los proyectos de endeudamiento provincial, para que los municipios accedan a créditos y se concrete el acueducto del norte entrerriano Mandisoví Chico. Fue en la reunión de trabajo con los senadores y presidentes de los bloque Frente para la Victoria, Ángel Giano; Cambiemos, Roque Ferrari; y Justicialistas Todos para Tala, Héctor Blanco.



Esta semana sesionará la Cámara de Senadores, y la idea es que "tengan toda la información a disposición para que están convencidos que es absolutamente necesario lo que está demandando la provincia y en beneficio de los municipios. Inclusive, para que puedan hacer un seguimiento posterior", precisó Giano al finalizar el encuentro este martes.



El gobernador Bordet, junto a Bahl, recibió este martes en Casa de Gobierno a los presidentes de los bloques Frente para la Victoria, Cambiemos y Justicialistas Todos por Tala para brindar detalles sobre la situación económica financiera de la provincia en vista de las iniciativas que se tratarán esta semana en la Cámara Alta.



Al respecto, el presidente del bloque Cambiemos, Roque Ferrari, definió como "interesante el diálogo con el gobernador porque nos ha aclarado una cantidad de temas. Trataremos de consensuar los proyectos porque vemos que, desde el objetivo de gobierno provincial, se están haciendo las cosas bien como para salir de la situación crítica de la provincia de Entre Ríos", señaló el legislador.



"Lo veo positivo. Nos reuniremos y decidiremos en bloque la situación, pero me parece que estas obras que son de importancia para la provincia, debemos apoyarla con algunas modificaciones. Queremos consensuar todo lo que sea para bien de Entre Ríos", sostuvo respecto al proyecto Mandisoví Chico.



En cuanto a la iniciativas que propone que la provincia asuma un endeudamiento, Ferrari dijo: "Quedé satisfecho con las explicaciones que nos dio el gobernador porque veo que se están cumpliendo las pautas fundamentales para salir adelante en la provincia de Entre Ríos. Sinceramente, las explicaciones que nos dio respecto a lo recaudado y gastado me ha dejado, desde el punto de vista personal, bastante contento porque veo que le permitirá salir adelante a la provincia", insistió.



Por su parte, Giano comentó que, junto al gobernador y vicegobernador, los tres presidentes de bloques "analizamos la realidad económica financiera del gobierno provincial, como ha ido mejorando si se compara 2016 con el primer cuatrimestres de 2017; la necesidad del gobierno provincial de tomar un nuevo endeudamiento, beneficiar a los municipios otorgando préstamos y una autorización legislativa que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados", detalló.



"El gobernador nos explicó cuál es la situación, la necesidad, las razones y los objetivos, además de que todo endeudamiento necesita también de la autorización del Ministerio de Finanzas a nivel nacional. Nos aclaró la disponibilidad de los 48 millones de dólares para los municipios una vez que sancionemos esta ley que tiene incorporada la autorización a los municipios para endeudarse por esa cifra mas el 16 por ciento de los 4 mil millones de nuevo endeudamiento que contempla la ley sancionada en Diputados. También se charló sobre el proyecto del Mandisoví Chico que es una proyecto de ley que también tiene media sanción de la Cámara de Diputados", detalló.



Sobre esta última iniciativa, explicó que se está trabajando con los tres bloques "un proyecto modificatorio en base de lo acordado con el gobernador y el vicegobernador".



En cuanto a los pasos acordados, Giano dijo que esta semana sesionarán y le transmitiremos a nuestros bloques para analizar los proyectos se tratarán, "fundamentalmente estos dos que son de mucha importancia para la provincia en busca del apoyo unánime de los senadores". En ese sentido, comentó los senadores del bloque Cambiemos, como lo hizo la semana pasado con el de Frente para la Victoria, "se reunirán con el ministro de Economía y Finanzas, Hugo Ballay, para interiorizarse de los números, de la situación real, el depósito, el ingreso y la disponibilidad del dinero para los municipios, de manera tal que tengan toda la información a disposición para que están convencidos que es absolutamente necesario lo que está demandando la provincia y se sancionó en Diputados. Inclusive, para que los senadores puedan hacer un seguimiento posterior a la toma de la deuda o cuando los municipios soliciten estos 48 millones de dólares que están a su disposición, una vez que se autorice la ley y que obviamente presenten los proyectos", insistió.



Las iniciativas



Uno de los proyectos de ley sobre el que dialogaron Bordet y Bahl con los senadores que son presidente de bloques es de "endeudamiento de 4.000 millones de pesos para la provincia de Entre Ríos y la renovación de la autorización para que los municipios de endeuden del 16 por ciento de los 350 millones de dólares que ya se obtuvieron a principios de 2017 y que fue autorizado en 2016 por Senado, pero que no se pudo contraer el empréstito en dicho ejercicio. Hay que renovar esta autorización porque se garantiza con coparticipación".



En tanto, el otro proyecto es el que se denomina Mandisoví Chico que es una obra grande para el norte entrerriano con un excedente porque se disminuyó la obra para la construcción de obras complementarias del gran proyecto del acueducto del norte entrerriano. La comisión bicameral que el gobernador propone y que creemos que es muy importante, hasta progresista, en el sentido de la posición será que tenga la mayoría en comisión y va a presidir", especificó el legislador por el Frente para la Victoria.



Convocatoria



En otro orden, el senador por el bloque Cambiemos sostuvo: "Sería importante que los municipios, a partir del momento que se apruebe la ley, comiencen a presentar los proyectos para que puedan hacer uso de ese dinero que la provincia lo tiene resguardo", concluyó.