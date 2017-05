El presidente de la Sociedad Rural descartó una posible candidatura en octubre

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, descartó una posible candidatura por el frente Cambiemos en la provincia de Entre Ríos para las elecciones legislativas de este año y aseguró que tiene "compromisos" con la institución agraria."No, no, no, tengo compromisos con la Sociedad Rural y el sector que represento", sostuvo el referente del agro al ser consultado sobre los rumores sobre su posible postulación para competir por una banca en la Cámara de Diputados.En diálogo con Radio Belgrano, el titular de la SRA explicó el origen de los rumores sobre su eventual postulación: "Lo que pasa es que me hicieron una nota y dije de entrada que no y la segunda pregunta fue si lo pensaría en el hipotético caso de que me lo ofrecieran, y ahí dije que sí. Hablé de más".En otro orden, cabe recordar que el empresario, que integra la comitiva que acompaña al presidente Mauricio Macri por Asia, destacó este martes que "se han abierto muchas puertas" con China, por lo cual instó a todos los sectores a reunirse con el objetivo de tener "una estrategia" a fin de "vender productos con valor agregado"."Se han abiertos muchas puertas, se han firmado protocolos de entendimiento en muchísimos rubros, de acá en más hay que trabajar para que las cosas sucedan", subrayó el dirigente rural. Según Etchevehere, Argentina le puede vender a China "carnes, tabaco, granos, aceite, entre infinidades de otros productos".