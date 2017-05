Para Justicia Legítima, los jueces de la Corte que avalaron el "2x1" deben irse

Después de la catarata de rechazos que generó el fallo de la Corte Suprema que avaló el beneficio del "2x1" a un condenado por delitos de lesa humanidad, el máximo tribunal comunicó la semana pasada que determinará una nueva medida sobre esta cuestión. A pesar de esta decisión que intenta bajar la tensión y la polémica, siguen los fuertes cuestionamientos a los jueces que avalaron la medida.A las fuertes críticas de los organismos de Derechos Humanos, la oposición y el Gobierno se sumó el de la titular de Justicia Legítima, organización vinculada con el kirchnerismo. Se trata de la jueza de la Cámara de Casación María Laura Garrigós de Rébori, fundadora y jefa de la agrupación, que consideró que los ministros que avalaron el fallo deberían renunciar porque, en su consideración, "se han equivocado largamente y perdieron conexión con la realidad"."Creo que no está bien la permanencia en la Corte de algunos de los firmantes. Se han equivocado largamente. Estamos reivindicando hoy a Juan Carlos Maqueda y a Ricardo Lorenzetti como los que mantienen las políticas de Estado a nivel judicial. Los demás han perdido conexión con la realidad", acusó jueza, en relación a Horacio Rosatti, Elena Higton de Nolasco (que se tomará una semana de licencia) y Carlos Rosenkrantz, que avalaron el fallo.En una entrevista a La Red, la camarista apuntó sobre todo contra Rosatti y Rosenkratz, que fueron propuestos por el presidente Mauricio Macri. "No creo que se los hayan pedido (el fallo), pero no hace falta que decirles a los jueces lo que tienen que hacer: basta con nombrar a la persona indicada que uno piensa que va hacer lo que uno quiere que haga", acusó.

Para Garrigós de Rébori, que lidera la agrupación impulsada por la Procuradora Alejandra Gils Carbó, "es probable" que estas dos designaciones, que tuvieron respaldo político en el Senado, "hayan sido parte de alguna negociación" de la Casa Rosada con los gobernadores. "El derecho no es unívoco: el juez debe hacer una interpretación acorde a la realidad de la sociedad en la que vive", reclamó.Tras la fuerte controversia por el fallo sobre el caso Luis Muiña, el máximo tribunal prepara una nueva resolución sobre los pedidos de aplicación del "2x1" en los casos de lesa humanidad. La Corte informó días atrás que correría vista a las partes involucradas en los casos en los que esté en discusión si puede aplicarse o no el cómputo del denominado 2x1, "para que se expresen sobre la aplicación de la ley 27.362".El comunicado de la Corte se conoció horas después de que Macri promulgara la ley sancionada la semana pasada por el Congreso Nacional para limitar la aplicación de la esta ley -derogada en el 2001- en los casos de delito de lesa humanidad. Días atrás, referentes de organismos de Derechos Humanos pidieron las renuncias de Highton, Rosatti y Rosenkrantz. Por su parte, el fiscal federal Guillermo Marijuan los imputó por el delito de prevaricato.