Prometen retomar en 60 días la obra del Hospital Bicentenario

La obra quedó prácticamente detenida luego del recambio político de diciembre del 2015 y desde entonces solo se hacen trabajos menores y de mantenimiento de la estructura que está funcionando a la espera de que la Nación envíe los fondos.

En la actualidad solo funcionan la parte administrativa y consultorios externos del Hospital Bicentenario de Gualeguaychú. En planta alta está terminado el sector de internación que no puede emplearse al no haberse concluido aún los quirófanos y dotar de equipamiento a la sala de terapia intensiva del nuevo Hospital.



En abril del año pasado el ministro de Salud de la Nación, Jorge Daniel Lemus, estuvo en el Bicentenario para participar del Consejo Nacional de Salud y recorrió la obra y en la conferencia de prensa dijo: "Hoy voy a tomar conocimiento del estado de la construcción, no sé quién está haciendo esta obra y bajo qué financiamiento, pero obviamente vamos a tomar conocimiento de cómo está para poder consultar a las empresas y el organismo que la esté financiando, con la finalidad de poder terminarla cuanto antes. Me voy muy impresionado con el edificio del nuevo Hospital, parece estar a la altura de un centro de salud moderno", dijo en esa oportunidad.



Desde entonces no hubo avances para renovar el contrato con adecuación de los montos con el fin de terminar cuatro pabellones, dos subsuelos y dos pisos en planta alta, además de instalar todo el equipamiento médico de diagnóstico.



Finalmente durante el mes de marzo cuando el gobernador Gustavo Bordet, vino a una reunión de gabinete a nuestra ciudad anunció que: "Ya llegamos a un acuerdo entre el Gobierno Provincial y Nacional de cuál va a ser el aporte. El Gobierno provincial va a tener que aportar unos 120 millones de pesos para poder terminar la obra, que es lo que comprometimos para poder terminarla este año, a parte del equipamiento que ya está comprado".



Ayer durante el lanzamiento la Semana Juntos Hablemos de Cáncer, el director del Hospital Centenario, Hugo Gorla anunció que "en 60 días se reiniciará la obra del Hospital Bicentenario, mediante el aporte de 120 millones de pesos de la provincia y de 160 millones por parte de la Nación, con un plazo de ejecución de 11 meses", dijo a El Argentino.



"Lo que se planteó fue que no hay ninguna demanda de ningún tipo, no tenemos ninguna presentación judicial presentada por sobreprecios. Yo esto lo digo desde la óptica de estar esperando recibir la obra, no tengo otra injerencia. Este legislador nacional tiró semejante bomba, pero nunca se sentó para ver de qué forma podía colaborar con este proyecto", agregó Gorla al referirse a las declaraciones del senador nacional Alfredo De Ángeli que dejó entrever "sobreprecios" en la construcción del Bicentenario.



En cuanto al avance del reinicio de la obra, Gorla dijo que: "La semana pasada se firmó el convenio en Nación, lo tiene que refrendar el gobernador para que luego nadie salga a decir que se pagan sobreprecios y luego tendrá que salir el decreto, los preparativos para la construcción, tendremos unos 60 días para comenzarla y entre 11 a 12 meses de construcción para terminarla".



Lo que se pretende este año es poder ir paulatinamente incorporando más sectores ambulatorios en el Bicentenario como Rayos, Ginecologías, Traumatología y Laboratorios de análisis bioquímicos. Por último vendría la guardia que tendrá que estar equipada con quirófano, terapia intensiva e internación. "Hoy estamos trabajando en dos estructuras diferentes y se nos hace difícil", manifestó.