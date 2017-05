Compra de medicamentos: Droguerías vuelven a cuestionar accionar de De la Rosa

Las más de 30 droguerías de la provincia siguen en estado de alerta por la posibilidad de que desde Salud de la Provincia se resuelva la centralización de las compras de los medicamentos para hospitales públicos.De concretarse la iniciativa provincial, las empresas del sector quedarían prácticamente sin futuro, al no poder competir.Carlos Méndez Casariego, propietario de SyC, la única droguería de Gualeguaychú, que integra la Cámara de proveedores de la provincia, dijo que "el negocio ronda los 900 millones de pesos anuales en la provincia", y que si se avanzara con la centralización todo ese volumen de dinero se iría de Entre Ríos, ante la imposibilidad de competir de las empresas locales.Méndez Casariego dijo estar preocupado porque en la primera de las reuniones, el ministro de Salud, Ariel De la Rosa, les dijo que avanzaría con la iniciativa "aunque lloremos y pataleemos".Agregó que el ministro invitó a las empresas locales a participar, pero dijo Méndez Casariego que "se nos hace imposible por algunos requisitos,, porque las nuestras son pymes o medianas empresas locales"."Como principal argumento, dijo el ministro que con las compras centralizadas el Estado provincial se ahorrará un 20 por ciento. Nosotros le manifestamos que. Actualmente, por ejemplo, en algunos casos nos deben meses del años 2016, y meses de este año, es una suma millonaria", indicó el empresario.En la provincia funcionan más de 30 droguerías con más de 400 empleados, y el 70 por ciento de su facturación se realiza al Estado. Hasta el momento se han realizado varias reuniones, pero el tema no se ha resuelto.El diputado provincial Alejandro Bahler dijo que "al señor ministro, le recuerdo, que este país ya tuvo un tristemente recordado secretario de comercio que acordaba precios solo con los grandes hipermercados existentes en el país, siete u ocho a lo sumo, lo que llevó luego a una distorsión total de los precios y a la desaparición de las economías regionales que caían explotadas por esas mismas firmas, gracias a esa política nefasta, ese funcionario era el tristemente célebre Moreno. Parece que el área de salud toma ese modelo como guía en el rubro compra de medicamentos, "acordar con los poderosos, sin importar pequeñas y medianas empresas que generan mano de obra en la provincia", parece ser el mensaje".El vocero de las droguerías entrerrianas que cuestionan el sistema de compra centralizada que pretende realizar el Ministerio de Salud provincial, Claudio David, aseguró que el mecanismo que se quiere utilizar "no es transparente" y en caso de llevarlo a cabo "van a ser tres droguerías las que van a cotizar y las droguerías chicas de Entre Ríos tenderán a desaparecer".Ante ello, explicó que pretenden elaborar un proyecto "convocando a la comunidad científica" para "elaborar un vademécum real con los diferentes servicios de los hospitales que son los que manipulan los insumos y medicamentos".Aseguró que "hacer este tipo de compra monopolizada no reduce el costo en la realidad; sino que el costo se reduce trabajando en conjunto, pagando en tiempo y forma, y con una logística que ya está creada en todos los hospitales de la provincia, apoyando a las Pymes y estando presente en los hospitales y farmacias".