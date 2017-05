Reglamentarán ley por la que los jueces empezarán a pagar Ganancias

El decreto ya está sobre el escritorio del secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas, a la espera de la firma de Mauricio Macri o de la vicepresidenta Gabriela Michetti, al frente del Poder Ejecutivo por estos días debido al viaje de Mauricio Macri a China y Japón.



Si bien todavía hay dudas en torno a si el texto saldrá esta semana con la firma de la Vicepresidenta o esperará a la vuelta del jefe de Estado la próxima semana, desde el Gobierno le confirmaron a Infobae que está listo el decreto de la reglamentación de la ley 27.346, por la que a partir de junio los jueces que ingresaron en la función pública deberán pagar Ganancias.



El texto aprobado por el Congreso a fines del año pasado, y que será oficializado en los próximos días a través del Boletín Oficial, incluye en el tributo del impuesto a las Ganancias a los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial que hayan ingresado al Estado a partir del 1 de enero de este año.



Por el contrario, aquellos que ingresaron antes de esa fecha continuarán excluidos del pago del impuesto y no tendrán que tributar.



La discusión en torno a esta ley generó un profundo malestar en la Justicia el año pasado. "Más grave que los jueces no paguen Ganancias es que haya jueces millonarios", había dicho Julio Piumato, líder del sindicato judicial.



Históricamente, magistrados y empleados de la Justicia no ingresaban en el régimen de cuarta categoría que está vigente para todos los trabajadores del sector privado.



El cambio será visible a mediados de año, cuando asuman los nuevos jueces que impulsa el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en la Justicia del todo el país.



La ley que obliga a pagar Ganancias a los nuevos funcionarios judiciales rige desde diciembre del año pasado, pero recién ahora será publicada la reglamentación que especifica los casos en los cuales operará la obligación.