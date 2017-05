Presentan proyecto para tipificar el secuestro virtual

Foto: Ilustrativa

La senadora nacional Sigrid Kunath (FpV-PJ) presentó un proyecto de ley para tipificar como delito el secuestro virtual, incorporando el artículo 168 bis en el Código Penal aplicable para estos casos, donde una persona se comunica con otra y simula tener cautivo a algún familiar o allegado para obtener un beneficio a cambio de una supuesta liberación.



"De unos años a esta parte, la modalidad delictiva del secuestro virtual se ha vuelto frecuente en nuestro país. Se trata de una nueva forma de secuestro, pero esta vez la privación ilegítima de la libertad se encuentra simulada", indicó Kunath en los fundamentos.



Sin embargo, agregó, "no se trata con exactitud de lo que nuestra ley penal trata como 'delitos contra la libertad', sino más bien delitos contra la propiedad, ya que no existen personas cautivas y la finalidad del mismo es el lucro".



"Es un engaño tan eficaz que logra a través de una singular habilidad obtener información de la víctima, logrando que se pague un rescate de aquella persona que, en realidad, no está corriendo ningún peligro", señaló la senadora entrerriana.



De acuerdo al proyecto, la pena será aplicable "a quien por medio de cualquier tipo de comunicación simule haber sustraído, retenido u ocultado a una persona y obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos".



Además, la iniciativa determina que las penas se verán agravadas cuando el agente sea funcionario o empleado público, pertenezca o haya pertenecido al momento de la comisión del hecho a una fuerza armada, de seguridad u organismo de inteligencia del Estado o esté cumpliendo pena privativa de la libertad al momento de la comisión del delito; en dichos casos, el máximo de la pena se elevará a 15 años.



"Atento a la realidad que nos impone la proliferación de este delito en nuestro país es que debemos responder con medidas que sorteen los obstáculos que muchas veces se presentan para su juzgamiento y persecución", finalizó Kunath.