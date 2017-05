¿Qué pasa en Alvear? El descargo de la presidenta de la Junta de Gobierno

Política Vecinos de Alvear cortaron Ruta 11 en reclamo de obras para el pueblo

Otros reclamos

Vecinos de Pueblo General Alvear realizaron este domingo, cortes intermitentes sobre la Ruta Provincial 11, en el acceso a la localidad, en reclamo de obras de mejoramiento para el pueblo.Al respecto, Meccia había apuntado directamente a un integrante de un equipo de fútbol al que le prestaba el campo de deportes para disputar encuentros con equipos de la zona: Eric Franco Solís, a quien acusó de amenazarla luego que le negara la utilización del predio hasta que se conformara una comisión.Según explicó la presidenta de la Junta, el año pasado no se hicieron rendiciones, los partidos se jugaron sin ambulancia ni policías y hasta se amenazó a un árbitro.Meccia indicó aque un grupo de personas pretendía organizar un campeonato de fútbol en un predio de la Junta de Gobierno. Sin embargo, no autorizó la realización del evento hasta tanto se conformara una comisión directiva que no incluiría a estas personas debido a que el año pasado no cumplieron con la rendición de cuentas y por protagonizar amenazas contra un árbitro.Ante esa situación, un hombre la amenazó, según consta en la denuncia penal que radicó ante la Justicia. Se trata de Eric Franco Solís, indicó la titular de la Junta de Gobierno. "Se enojó mal porque no iban a poder manejar el predio e iba a haber otra comisión", dijo.Apareció por debajo de la puerta de la junta un panfleto donde dice "Marina Meccia, ladrona, devolvé todo lo que te robaste y andate", todo esto se agregó a la causa de amenaza por parte de esta persona."Me llamaron muchos funcionarios, el diputado Juan Carlos Darrichón me llamó repudiando este hecho de violencia pero también queriendo dar una solución queriendo organizar el club, que la responsabilidad no caiga sobre mí", concluyó.Pero el reclamo de los vecinos no es sólo por un partido de fútbol, también reclamaron por el estado de los caminos, luminarias y la posibilidad de elegir a su Presidente de Junta. Ante esto cabe aclarar que este es un reclamo histórico de los vecinos de Alvear el de poder elegir a sus autoridades de Junta, ya que hoy no lo hacen plenamente pues comparten con Aldea San Francisco.Los vecinos también denunciaron por la falta del servicio de agua potable, advirtieron su malestar por los terrenos fiscales que han sido vendidos desde el Gobierno de la Junta y reclamaron que no se puede acceder a un sector de la costa, ya que está cerrado con tejido y un cartel indica "Propiedad Privada".